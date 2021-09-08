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Российские ученые бьют тревогу из-за высокого роста смертности и убыли населения

, 11:47

Российские ученые бьют тревогу из-за высокого роста смертности и убыли населения

Группа академиков и профессоров Российской Академии наук направила в правительство РФ письмо с информацией о высокой смертности в стране. Академики призывают чиновников срочно принять меры, чтобы сохранить народ.
Письмо подписали 23 известных российских ученых.

Демографическая проблема не является для общества неожиданной новостью. Однако заявления академиков впечатляют россиян. С прошлого мая по апрель 2021 года смертность в стране увеличилась на 481 тысячу человек, при том, что естественная убыль составила 835 тысяч. Россия значительно отстает по продолжительности жизни от европейских стран как минимум на 5 лет. Получается, за первый пандемийный год Россия потеряла более 1 миллиона человек. А ведь именно такого количества людей не хватает, чтобы обеспечить рост отечественной экономике.

Российская система здравоохранения не справляется с нагрузкой, что приводит к избыточной смертности. Академики также указали, что рождаемость в России падает на протяжении последних шести лет. Молодые семьи не могут позволить второго и третьего ребенка из-за сложных материальных проблем. Демографическая политика требует принятия серьёзных мер. Предпринимаемые правительством и чиновниками действия оказываются малоэффективными и недостаточными, указали в письме ученые.

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