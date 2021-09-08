«В годовщину освобождения Донбасса от фашистов мы высадим аллею «Русского Леса» и откроем монумент в честь 800-летия Невского»

Аргументы Недели → Общество 13+

8 сентября 2021, 10:40 Мария Полянская

Фото предоставлено пресс-службой мотоклуба «Ночные волки»

Сегодня рано утром от клубного дома «Ночных Волков» Донецка мотоколонна байкеров направилась на Саур-Могилу, где примет участие в открытии монумента в честь 800-летия Александра Невского, рассказал «Аргументам недели» президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург). Там же у монумента мы высадим аллею Русского Леса и покажем один из эпизодов нашего байк-шоу, добавил он.

«В этом году из-за ковида отменили байк-шоу «Ночных Волков» в Севастополе. Впрочем, как и празднование Дня флота. Тогда мы решили перенести всю подготовку на Донбасс, отметил А. Залдастанов. Это, конечно, не отменило планы людей, приехать в Севастополь 7 августа, но всё же... 14 июля мы объявили о переносе нашего байк-шоу на Донбасс. Там обстановка с ковидом была несопоставимо лучше. Донбасс воспринял нашу инициативу на ура! Все нас очень ждали! Но обстоятельства стали складываться по-другому. Мы не получили разрешения на провоз в республику фур с декорациями и оборудованием.

Но мне, как гражданину ЛНР и другу Донбасса никто не запретит отметить День освобождения Донбасса от фашистов, вместе с моими братьями из Республики, подчеркнул Хирург. При открытии монумента в честь 800-летия Александра Невского мы покажем один из эпизодов байк-шоу «Русский Лес», а мои братья по всему миру поддержат Донбасс в своих городах. Тысячи «Ночных Волков» по всему миру поздравляют Республику с Днём Освобождения!»

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