Депутат Сейма Латвии Домбрава решил научить молодежь, как зарабатывать деньги

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8 сентября 2021, 08:02 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

И смех, и грех, честное слово! Нет ни одного дня, чтобы в латвийских СМИ не проскакивала информация о том, что, например, одного высокородного чиновника арестовали, провели обыск, другой был замешан в коррупционных сделках, иной купил миллионную недвижимость, истратил государственные деньги на свои нужды и т.д. Латвия, конечно, живет «богато и красиво»!

Понятно, что обычные латвийцы воспринимают все это с раздражением и сарказмом, а правящие и «высокородные» господа пытаются оправдаться… Видимо, оправдываться уже надоело и «вип»-персоны решили обучить латвийцев, как нужно зарабатывать деньги.

Депутат Сейма Янис Домбрава рассказал, как студенты могут накопить 15000 евро и удачно инвестировать эту сумму!

«Работать с 18 лет. Учиться на бюджете. Не тратить деньги на развлечения, путешествия, рестораны. Жить с родителями. Если получится, то откладывать 250 евро, то за пять лет это будет уже 15 000 евро. Если эти деньги успешно инвестировать, то к 25 годам на вашем счету будет 30 или больше тысячи евро!» - поучал молодежь г-н Домбрава.

Как здравомыслящий и совершенно обычный студент в маленькой Латвии может серьезно относиться к подобным советам? Конечно, откладывать деньги – хорошо, но если есть, что откладывать… При данной безработице, мизерных окладах, повальной коррупции, непомерных налогах, увы, такой совет просто издевательство!

Создается такое впечатление, что депутат Сейма Домбрава не понимает, что говорит! Или живет в другом «измерении»…

Такой совет просто вывел латвийцев из себя!

Мнение из социальных сетей:

«До ты (Домбрава) «окоченел в корягу», бес! Какие 250 евро откладывать каждый месяц! Да половина страны выживает на эти 250 евро в месяц! Ты просто издеваешься… «судак отмороженный»!?»

«Это Домбрава советует? Тот, который отродясь не работал, а вылез на голом национализме против русских. Роль у него такая – обливать грязью русских! Он даже не знает, как живут латвийцы и сколько зарабатывают реально! А еще рот открывает… пакость»

«Если рассуждать как Домбрава, то можно жить в лесу, в шалаше и питаться подножным кормом, то можно к 40 годам заработать что-нибудь…»

«250 евро! В месяц! Студент. Да, да, так мы и живем в глазах наших политиков. «Если нет хлеба, пускай едят пирожные!» Так же Мария-Антуанетта сказала… А как она свою жизнь закончила? Пусть этот умник подумает об этом. Что за д@ такое советуют? Кто его в Сейм допустил? Видимо, подобное притягивает подобное!»

«Домбрава забыл добавить, что следует правильно инвестировать в правящую «банду» и получать потом откаты за продвижение чужих интересов, которые идут в ущерб народу Латвии».

«Я продолжу «совет»: прикинуться слабоумным и жить за счет налогоплательщиков… Как Домбрава, видимо, живет».

«Интересный расклад Домбравы. А знает ли он, что на приличную работу без образования не устроиться? А неприличная – копейки! Видимо, Домбрава, жил до 30 лет за счет родителей, потом за счет жены, потом вновь женился… Просто мудрец!»

«Он только и может научить, как «лаять» на Россию… И друзья у него такие – два сапога и оба на левую ногу… Ума большого не требуется – научись «гавкать» на Россию и будешь в шоколаде».

Честное слово, я не нашла ни одного комментария, в котором бы хвалили совет депутата Сейма! Господи, храни Латвию!

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