Латвийские эксперты уверены в том, что нет проблем со здоровьем, которые бы запрещали вакцинироваться

Латвийские эксперты отмечают, что нет такой проблемы со здоровьем, которая бы полностью запрещала вакцинироваться против ковида.
Латвийские эксперты университетской больницы считают, что вокруг вакцинации слишком много мифов: и один из них – некоторым людям вообще нельзя вакцинироваться.
Это миф, так считает руководитель совета по иммунизации Даце Завадска.
«Единственное противопоказание к «мертвым» вакцинам, какой она и является, это анафилаксия. Это аллергическая реакция, которая встречается очень редко, до сих пор в Латвии таких случаев не было. Кроме того, такая реакция не препятствует вакцинации. В связи с ковид у нас есть возможность иметь в наличии вакцины различных технологий. Если у человека было анафилактическое вещество, он может выбрать вакцины с другой технологией, в которых этого вещества нет».
Латвийские эксперты утверждают, что есть случаи, когда вакцинацию следует отложить, например, после трансплантации органа или человек заболел в день вакцинации. Но такое заключение может дать только семейный врач или специалисты университетской больницы.
«Учитывая, что заболеваемость в Латвии растет, нужно понимать, что современная вакцинация, особенно тем, кто болен чем-то другим, может только помочь. Особенно пациентам, которые могут оказаться в больницах, или тем, у кого работа связана с людьми. Там ждать нечего»,- заявила г-жа Завадска.
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По информации латвийских СМИ, с 30 августа по 5 сентября Государственное агентство лекарств получило 30 сообщений о побочных эффектах после вакцинации. И два сообщения о смерти после прививки. Один пациент находился в возрастной группе от 70 до 80 лет, а другой – от 50 до 60 лет.
Разумеется, латвийские эксперты заявили, что информация ожидается после результатов вскрытия, и эти случаи должны быть рассмотрены врачебной комиссией.
Лично я, исходя из политики Латвии в отношении вакцинации, думаю, что совершенно «очевидно» будет заключение в пользу вакцинации: выяснится (вдруг!), что эти два случая «имели проблемы со здоровьем»… Интересно, а если даже и имели, то умерли они именно после вакцинации…
Комментарии для Балтийского бюро «Аргументы Недели» члена правления 2-й рижской больницы Яниса Петрониса:
«Я не слушал, чтобы были смертельные случаю именно после вакцинации. Прямых доказательств этому нет. Всегда существовали побочные явления после вакцинации… любой прививки. Да, возможно прививка и могла спровоцировать «толчок», но все зависит от индивидуальности организма человека. Конечно, данные вакцины новые, но это не значит, что они опасны. Нет, конечно. Я думаю, что если есть опасения, то можно, например, проконсультироваться с семейным врачом перед вакцинацией».
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