Каким был Челябинск в начале прошлого столетия

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8 сентября 2021, 07:40 Татьяна Михайлова Источник: «Южноуральская панорама»

Фотография С. М. Прокудина-Горского. 1909 г. Реставрированный снимок (с сайта издания «Южноуральская панорама»)

В этом году городу исполняется 285 лет. За эти годы он прошел путь от уездной Челябы до миллионника.

Издание «Южноуральская панорама» опубликовало снимки фотографа Сергея Прокудина-Горского. В 1909 году во время своего путешествия по Южному Уралу он запечатлел Челябинск. Снимки получились неудачными, возможно, брак появился в лаборатории. Однако благодаря работе реставраторов теперь можно увидеть, каким был Челябинск более 100 лет назад.

На одном из снимков представлен вид из Заречья на центральную часть города. Самое заметное строение — двухэтажный кирпичный дом — принадлежало купцу Шакиру Ахметову. Также на фото видны жилые дома, магазины, Христорождественский собор, купола Покровской церкви мужского духовного училища, Вознесенский и Одигитриевский храмы женского монастыря, Общественный дом.

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.

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