Челябинских участковых не собираются выселять из служебных квартир

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8 сентября 2021, 07:37 Татьяна Михайлова Источник: «Челябинск Сегодня»

Фото предоставлено администрацией города Челябинска

Городские власти пытаются узаконить проживание полицейских.

Вчера состоялась встреча участковых, проживающих в доме №63б по ул. Российской, представителей администрации Челябинска и руководства полиции, сообщает издание «Челябинск сегодня».

Ситуацию разъяснила заместитель председателя по управлению земельным имуществом и земельным отношениям Челябинска Анастасия Лаптиева. Служебные помещения, в которых проживают участковые, находятся в собственности города. Они были приобретены в 2007 году по целевой программе, предусматривающей обеспечение жильем участковых уполномоченных милиции. В 2011 году законодательство изменилось. Милиция стала полицией, обязанность по обеспечению жильем сотрудников была возложена на органы МВД.

Однако городские власти не собираются выселять граждан и предлагают им альтернативные варианты. Мэрия неоднократно призывала участковых обратиться в администрацию, чтобы чиновники могли перевести эти помещения из специализированного жилищного фонда в жилой фонд коммерческого использования. При этом ежемесячная плата за помещение составит 13 рублей и 2 копейки за квадратный метр, проживание будет узаконено.

Местные власти были вынуждены обратиться в суд с исками об освобождении гражданами занимаемых жилых помещений. Но, как подчеркнула Анастасия Лаптиева, полицейские могут сейчас обратиться в КУИЗО для заключения договора коммерческого найма.

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