Глава Минздрава Мурашко заявил, что более 92% госпитализируемых в России пациентов с COVID-19 не получали вакцину

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7 сентября 2021, 22:59 Источник: ТАСС

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Среди пациентов, которых госпитализируют в российские больницы с диагнозом COVID-19, преимущественно непривитые против коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что речь идет о более 92% невакцинированных. По словам Мурашко, у прошедших вакцинацию граждан, которых госпитализируют, в большинстве случаев коронавирус протекает в легкой форме. Такие люди, как он подчеркнул, в реанимацию не попадают.

Кроме того, министр здравоохранения сказал, что если ранее сообщалось о том, что COVID-19 представляет наибольшую опасность для тех, кому за 60, то в настоящее время это в том числе молодые люди и беременные женщины. Также он призвал россиян делать прививку против коронавируса.

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