Вирусолог Колбасов, комментируя заявление ВОЗ о выходе мира на плато по заболеваемости COVID-19: «Сложно с этим спорить»

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7 сентября 2021, 22:12

pixabay.com

Денис Колбасов, являющийся директором Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, высказался о заявлении эксперта ВОЗ Марии ван Керкхове о том, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По словам Колбасова, уровень заражений остается неизменным в течение некоторого времени, на что указывает объективная информация, имеющаяся в распоряжении ВОЗ, пишет RT. “Сложно с этим спорить - тут просто интерпретация тех результатов, которые имеются”, - сказал эксперт.

Кроме того, Колбасов подчеркнул, что чем ниже репродуктивное число, определяющее, какое количество граждан заражает заболевший COVID-19, тем меньше носителей инфекции будут обнаруживать.

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