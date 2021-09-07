Вирусолог Колбасов, комментируя заявление ВОЗ о выходе мира на плато по заболеваемости COVID-19: «Сложно с этим спорить»
7 сентября 2021, 22:12
Денис Колбасов, являющийся директором Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, высказался о заявлении эксперта ВОЗ Марии ван Керкхове о том, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
По словам Колбасова, уровень заражений остается неизменным в течение некоторого времени, на что указывает объективная информация, имеющаяся в распоряжении ВОЗ, пишет RT. “Сложно с этим спорить - тут просто интерпретация тех результатов, которые имеются”, - сказал эксперт.
Кроме того, Колбасов подчеркнул, что чем ниже репродуктивное число, определяющее, какое количество граждан заражает заболевший COVID-19, тем меньше носителей инфекции будут обнаруживать.
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