Аргументы Недели Общество 13+

Мигранты в Латвии устроили протест

, 21:31 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Мигранты в Латвии устроили протест
Фото из личного архива депутата Сейма Рамоны Петравичи

Началось! Размещенные в латвийском центре мигранты устроили протест! Граждане третьих стран, прибывшие из Беларуси, «изъявили» желание покинуть страну – «Мы не хотим оставаться в Латвии». В знак протеста они выбросили боксы с привезенной для них едой.

Чего же хотят мигранты?

Они недовольны ограничениями: например, тем, что не могут покинуть территорию центра. Нелегальные мигранты считают, что их права нарушены. Более того, они не хотят оставаться в Латвии, а желают попасть в Германию. Они требуют открыть ворота, чтобы двигаться дальше. Если власти Латвии этого не сделают, то они готовы их сломать. Угрозы «пошли» дальше: нелегалы собираются объявить голодовку.

Мигранты в Латвии устроили протест

Чем спровоцировано такое поведение?

Тем, что в латвийском центре объявлен карантин из-за ковида. Дело в том, что соискатели убежища в «полном составе» не готовы вакцинироваться: 50% просителей только решили сделать прививку.

Мигранты в Латвии устроили протест

Что думают по поводу мятежа латвийцы?

«Мы посылали своих военных в Афганистан. Там они «гадили»! Вот теперь пусть каждая латышская семья на хуторах должна их принять.»

«А чего же наши политики им лекции про «латвийские ценности» не проведут? Поди, образумились бы!»

Мигранты в Латвии устроили протест

«Сразу было понятно, что Латвия им не сдалась. Бабушка Меркель собирает всякую «гопоту», тунеядцев и лентяев. У тех, кто бежит от войны, нет десятков евро и через заборы они ночами не просачиваются, не гадят в еду… У Латвии нет денег содержать их! Все те деньги, которые выделил ЕС на это дело, увы, исчезли. Если и так дальше пойдет, то мы уж точно не выдержим, а восстанем!»

«Если они тратят столько тысяч на переезд, то они не бедные, а наглые!»

Мигранты в Латвии устроили протест

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