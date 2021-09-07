Мигранты в Латвии устроили протест

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7 сентября 2021, 21:31 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из личного архива депутата Сейма Рамоны Петравичи

Началось! Размещенные в латвийском центре мигранты устроили протест! Граждане третьих стран, прибывшие из Беларуси, «изъявили» желание покинуть страну – «Мы не хотим оставаться в Латвии». В знак протеста они выбросили боксы с привезенной для них едой.

Чего же хотят мигранты?



Они недовольны ограничениями: например, тем, что не могут покинуть территорию центра. Нелегальные мигранты считают, что их права нарушены. Более того, они не хотят оставаться в Латвии, а желают попасть в Германию. Они требуют открыть ворота, чтобы двигаться дальше. Если власти Латвии этого не сделают, то они готовы их сломать. Угрозы «пошли» дальше: нелегалы собираются объявить голодовку.

Чем спровоцировано такое поведение?



Тем, что в латвийском центре объявлен карантин из-за ковида. Дело в том, что соискатели убежища в «полном составе» не готовы вакцинироваться: 50% просителей только решили сделать прививку.





Что думают по поводу мятежа латвийцы?



«Мы посылали своих военных в Афганистан. Там они «гадили»! Вот теперь пусть каждая латышская семья на хуторах должна их принять.»



«А чего же наши политики им лекции про «латвийские ценности» не проведут? Поди, образумились бы!»





«Сразу было понятно, что Латвия им не сдалась. Бабушка Меркель собирает всякую «гопоту», тунеядцев и лентяев. У тех, кто бежит от войны, нет десятков евро и через заборы они ночами не просачиваются, не гадят в еду… У Латвии нет денег содержать их! Все те деньги, которые выделил ЕС на это дело, увы, исчезли. Если и так дальше пойдет, то мы уж точно не выдержим, а восстанем!»



«Если они тратят столько тысяч на переезд, то они не бедные, а наглые!»

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