Голикова заявила о необходимости изменить процент уезжающих отдыхать за пределы своего региона россиян в большую сторону

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7 сентября 2021, 20:41 Источник: РИА Новости

Татьяна Голикова, фото: Russian Government/Global Look Press

Лишь 45% российских граждан отправляются отдыхать из своего региона проживания в другой субъект страны. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что задача властей - изменить текущую ситуацию. “Очень важно, на мой взгляд, задуматься о такой цифре”,- сказала она.

По словам Голиковой, позитивно на этом скажется национальный проект “Туризм”. Она выразила надежду на то, что в скором времени в России увеличится количество тех, кто задействован в туристической сфере. Она добавила, что в настоящее время в стране профессионально связаны с туризмом только 1,7 млн человек, а желательно, чтобы их число выросло до 4,7 млн.

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