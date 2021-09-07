Глава подразделения ВОЗ Керкхове заявила, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

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7 сентября 2021, 19:48 Источник: РИА Новости

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Миру удалось выйти на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако от региона к региону ситуация разная. Такое заявление сделала Мария Ван Керкхове, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ.

По ее словам, плато пребывает в весьма высоком уровне интенсивности. В неделю специалисты обнаруживают от 4,4 до 4,5 млн новых носителей COVID-19, и эта цифра является заниженной.

Керкхове подчеркнула, что каждую неделю на планете фиксируют от 67000 до 68000 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией. Она заключила, что сегодня наблюдается рост числа смертей и случаев инфицирования в Южной и Северной Америке. При этом в Европе увеличивается лишь число умерших носителей COVID-19.

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