В Челябинске всех желающих научат оказывать первую помощь

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7 сентября 2021, 17:30 Анна Семенова

Специалисты медицины катастроф поделятся своими знаниями. фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

На фестивале можно получить жизненно важную информацию совершенно бесплатно.

Сможете в случае критической ситуации оказать первую помощь пострадавшему? Спасти чью-то жизнь? Ответили нет – значит, это мероприятие для вас.

19 сентября в Челябинске состоится фестиваль первой помощи. Специалисты (волонтеры-медики, «Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области», МЧС Челябинской области) совершенно бесплатно поделятся с вами ценнейшими знаниями.

С 10:00 до 12:30 будет работать интерактивная площадка, на которой можно будет получить консультацию медика и погрузиться в реальную ситуацию, где нужно оказать помощь пострадавшему. Также состоится баттл сердечно-легочной реанимации, выставка реальных историй оказания первой помощи. Желающие смогут поиграть в напольную игру «А ты готов оказать первую помощь?» (с большим полем, фишками, стартом и финишем). Для детей организуют специальную зону.

Далее, с 13:00 до 15:00 обучать оказанию первой помощи будут в мини-группах, используя пособия и манекены. Вы узнаете, что нужно делать, если человек потерял сознание, у него остановилось дыхание, в дыхательные пути попал инородный предмет, случился инфаркт или инсульт, приступ эпилепсии, травма, кровотечение, ожог или обморожение.

В завершение фестиваля (в 15:30) покажут фильм, основанный на реальной истории одного из самых трагичных природных бедствий в истории Советского союза.

Всех ждут 19 сентября в Gogreen center, ул. Братьев Кашириных, 55.

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