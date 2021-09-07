Глава Минздрава Мурашко заявил о достаточном количестве вакцин от COVID-19 во всех регионах России

В российских регионах на сегодняшний день хватает вакцин от COVID-19. Такое заявление сделал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
По его словам, в каждом из регионов имеется достаточное количество таких препаратов. “Запас сформирован на один месяц бесперебойной работы”, - сказал он.
Кроме того, Мурашко подчеркнул, что нынешней осенью можно будет наблюдать повышение социальной активности граждан, в связи с чем он в очередной раз призвал население вакцинироваться. В своем заявлении он сослался на большинство государств, прогнозирующих подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией.
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