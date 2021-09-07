В Яблоновском может появиться аналог краснодарского Музыкального микрорайона

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7 сентября 2021, 16:58 Игорь Прилукин

Продажа квартир в жилом комплексе «Мега-Победа» идет полным ходом. На официальном сайте продавца покупателям предлагаются такие «плюшки», отказаться от которых очень трудно. Тут тебе и «монолитно-кирпичный дом с навесным фасадом из керамогранита», и «дома комплекса вблизи реки Кубани», и «зеленые аллеи и поющий фонтан во дворе», и даже «безопасная территория спорта и отдыха для детей и взрослых». Однако в рекламе ничего не сказано о другой стороне: многолетнем противостоянии жителей соседнего со стройкой дачного некоммерческого товарищества «Здоровье». В частности, сейчас одна из собственниц земельного участка с домом в дачном товариществе Рафаэла Маерова намерена добиваться сноса этого жилого комплекса, который превратил ее жизнь в постоянную борьбу за выживание. Нарушения, которые, по ее мнению, допущены при строительстве, могут в будущем, как нам кажется, стать причиной трагедии для людей, купивших квартиры в новых многоэтажках.

После нас хоть потоп

Когда четыре года назад тихая улица №1 дачного товарищества в одночасье превратилась в оживленную магистраль для крупногабаритной строительной техники, жители «Здоровья» встревожились. Застройщик быстро успокоил обещаниями, что трудности лишь временные, а после того, как жилой комплекс будет построен, всё станет лучше прежнего от соседства с суперсовременным микрорайоном.

Стройка закипела, и в считаные месяцы появились контуры будущего комплекса. А вместе с ними пришли и первые проблемы. Дело в том, что для возведения многоэтажек необходимо было создать ровное и крепкое основание. Строители подняли бетонную платформу на полтора метра. Вот только сделано это было без всякого согласования с владельцем примыкающего участка. Проблемы себя ждать не заставили: первый же сильный дождь привел к потопу.

— Это было только начало бед. Наверное, надо было сразу понять, что, раз застройщик не удосужился даже поставить меня в известность о подъеме плиты на полтора метра по границе участка, ждать от него добра не приходится. Но я верила их обещаниям все исправить и с пониманием относилась к неудобствам, связанным со строительством,— рассказывает собственница участка в ДНТ «Здоровье» Рафаэла Маерова. — Когда меня затопило, я обращалась с жалобами во все инстанции, пыталась получить разъяснения у застройщика, но результата никакого нет. Более того, поведение застройщика создавало новые проблемы и конфликты. Так, они сделали два пожарных проезда на нашу улицу, чем фактически парализовали движение по ней. Я стала бомбардировать жалобами инстанции и в конце концов добилась результата: два пожарных проезда на улицу №1 закрыли. Однако теперь в огромном микрорайоне остался лишь один пожарный проезд вместо трех, и, чем это может обернуться в дальнейшем для жителей комплекса «Мега-Победа», спрогнозировать невозможно.

Нападение — лучшая защита

Но стройка принесла не только шум, потоп и пробки. В Тахтамукайский районный суд Республики Адыгеи поступил иск от администрации района с требованием снести дом Рафаэлы Маеровой. В обосновании своих претензий истец указывал якобы выявленные нарушения при строительстве индивидуального дома.

В этом иске странно всё. Во-первых, непонятно, почему с Маеровой судится районная администрация, а не власти сельского поселения. Во-вторых, этот дом вместе с участком был куплен Рафаэлой Маеровой больше пяти лет назад и при оформлении сделки никаких претензий не было. И в-третьих, даже если предположить, что прежний владелец участка допустил какие-то нарушения при строительстве дома — хотя этому нет никаких подтверждений,— сроки давности подачи иска давно истекли. Если исходить из вышесказанного, возникает совершенно обоснованный вопрос: почему при всех данных фактах возникает этот иск и, более того, он принимается к рассмотрению судом?

— По моему твердому убеждению, всё это связано с моими обоснованными претензиями к застройщику. Естественно, я стала интересоваться деталями проекта данного жилого комплекса, тем более вместо обещанной изначально малоэтажной застройки рядом выросли шестнадцатиэтажные небоскребы. Выяснилось очень много интересных деталей, которые дают основания полагать, что власти не там ищут нарушения. Простое сопоставление данных из открытых источников и разговоров с жителями этого комплекса создают ощущение, что данный микрорайон вполне может стать таким же проблемным местом, как Музыкальный микрорайон в Краснодаре, а заложниками ситуации окажутся покупатели квартир в этом комплексе. Неужели тот опыт ничему не учит, ведь в Музыкальном уже были трагические случаи, в которых пострадали и даже погибли люди, и всё из-за нарушений, допущенных при строительстве,— говорит Рафаэла Маерова.

Факты — вещь упрямая

Что же удалось выяснить Рафаэле Маеровой о жилом комплексе «Мега-Победа»?

По ее данным в шестнадцатиэтажных домах стоят не электрические печи, а газовые. Известно, что в 2016 году из СНиП исчез пункт, запрещающий устанавливать газовые печи в зданиях выше десяти этажей. То есть фактически закон не регламентирует высотность, и теоретически голубое топливо можно провести хоть в небоскреб. Однако есть большое но. Чтобы обеспечить нормативное давление газа в домах выше 27,5 метра, необходимо проложить по наружной стене газопровод среднего давления. А закон допускает такую прокладку только для газопроводов низкого давления. Поэтому, чтобы подключить шестнадцатиэтажку к газу, необходима разработка дополнительных и дорогостоящих мероприятий, чтобы обеспечить полную безопасность для людей. Были такие мероприятия проведены? Кто и как их согласовывал по линии МЧС? Вопросы требуют ответов.

Что касается безопасности, то именно она вызывает большинство вопросов в претензиях к жилому комплексу. Достаточно вспомнить эпопею с пожарными проездами, из которых остался один. Каким образом в таком случае был подписан акт о введении в эксплуатацию многоэтажек?

— Тут еще один интересный момент. В республике нет пожарных машин, которые смогут обеспечить эвакуацию людей с шестнадцатого этажа. Поэтому боюсь, что в случае пожара последствия могут быть самыми трагическими. Да и если такие машины появятся, они не смогут добраться до очага возгорания из-за того, что парковочных мест в доме гораздо меньше, чем автомобилей. Ни о каком соблюдении принципа «одна квартира — одно парковочное место» здесь, насколько я могу судить, и близко речи не идет. Кроме того, на территории комплекса построили гаражи, которые еще более стеснили людей и сузили проезды. Сейчас там едва могут разъехаться легковые машины. Как же тогда большие пожарные автомобили доберутся до домов? Да они застрянут из-за узости проездов и скопления припаркованного транспорта. Поэтому мне совершенно непонятно, как могли подписать документы на ввод в эксплуатацию многоэтажек,— недоумевает Рафаэла Маерова.

Вынужденный иск

Сейчас Рафаэла Маерова готовит иск в Тахтамукайский районный суд. Требование: провести тщательную проверку законности строительства и в случае выявления нарушений снести многоэтажки. Мы будем внимательно следить за этим процессом и присутствовать на судебных заседаниях, чтобы из первых рук информировать читателей о перипетиях дела, которое имеет шансы стать прецедентом.

Но нельзя оставить в стороне и еще один момент — нравственный. Взять хотя бы пример того, что при строительстве плиты для дальнейшего возведения зданий застройщик не удосужился соблюсти элементарные нормы человеческого общества: не согласовал этот вопрос с человеком, чья собственность впоследствии пострадала от потопа. Более того, строительство одного из шестнадцатиэтажных домов, чуть не вплотную стоящего на меже с участком Маеровой, тоже никто с ней не согласовывал. Тоже надо проверить данный факт.

— Я покупала этот участок как дачу — тихое и спокойное место. Сегодня моя жизнь превратилась в театр абсурда: полный обзор моего участка из соседних высоток, шум стройки, ночью музыка, а иногда и драки. Ощущение, что застройщик просто пришел и уничтожил всё, что было у меня раньше. И самое отвратительное для меня — отношение соседей. Обещали заасфальтировать центральную улицу и сделать ливневку, чтобы нас не топило, а теперь представители фирмы в открытую говорят, что ничего не будут делать, потому что я на них жалуюсь. Еще: в рекламе они пишут о свободном доступе к реке для жителей микрорайона, но молчат о цене. Каким-то совершенно необъяснимым образом они оформили на себя земельный участок прямо вдоль берега Кубани и тем самым лишили меня доступа к моему участку. Всё это я указала в иске, который скоро, надеюсь, будет рассматриваться в суде,— сказала Рафаэла Маерова.

От редакции: данный материал будет направлен с сопроводительными письмами в администрацию Главы Республики Адыгеи, управление МЧС, прокуратуру и другие контролирующие органы. Полученные ответы (или проигнорированные) лягут в основу следующего материала в цикле данного журналистского расследования.

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