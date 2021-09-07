В Волхове открыли бюст народному артисту СССР Василию Лановому

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7 сентября 2021, 16:46

Фото: личный архив

Открытие бюста народного артиста СССР, Героя труда России Василия Семеновича Ланового состоялось 06.09. в Волховском Дворце культуры в рамках Общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!».



Василий Семенович Лановой является Почетным гражданином города Волхова. Он неоднократно выступал в городском Дворце культуры, благодаря именно его усилиям Волхову присвоено звание «Город трудовой доблести и славы». В церемонии открытия бюста приняли участие директор АНО «Армия и культура» и руководитель проекта Антонина Журавлева, друг Василия Семëновича Владимир Александрович Константинов, заместитель председателя правительства по социальным вопросам Николай Емельянов, руководители города и района, и все те люди, которые любили и ценили артиста.

«В настоящее время и в Советском союзе в вооруженных силах символом офицерского корпуса является Василий Семёнович Лановой. Подтверждение этому – памятник возле здания Министерства обороны генерал-полковника Варравы и суворовца Ивана Трофимова. Василий Семенович обладал неиссякаемой энергией. Своим примером показывал, как надо работать. После концерта мы часто продолжали вести вместе диалог, порой до утра, потом шли в бассейн, плавали, и он садился в машину и ехал на следующее мероприятие. Спасибо области, району и городу, что приняли решение увековечить память этого удивительного человека», – сказал на открытии друг Василия Семеновича Владимир Александрович Константинов.

С приветственным словом к гостям мероприятия обратился заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов: «Я счастливый человек, потому что на сцене этого Дворца культуры мне удалось быть вместе с Василием Семёновичем, когда городу Волхову присваивали звание «Город трудовой доблести и славы». Василий Семенович был огромной души человек, абсолютно простой, который всю свою жизнь любил и служил Отечеству. Я думаю, что город Волхов будет чтить своего почетного гражданина, и мы здесь, на Волховской земле, будем многое брать из истории, и то, что для нас россиян сделал Лановой Василий Семенович».

«Я думаю, что Василий Семенович призвал на воинскую службу больше наших земляков, чем любой военкомат. Еще в детстве, когда я надел фуражку и сказал «Буду родину защищать», уже тогда мы с отцом по несколько раз пересматривали фильм «Офицеры». И в конце у отца всегда были слёзы на глазах. Это чувство передалось сейчас и мне, сына офицера. Я счастлив тем, что лично был знаком с Василием Семеновичем. И очень переживаю о том, что, к сожалению, моему отцу не удалось никогда встретиться с Лановым. Спасибо Вам, Василий Семёнович за то, что Вы всегда были патриотом нашей Родины», – поделился своими чувствами на церемонии открытия бюста глава администрации Волховского района Алексей Брицун.

После открытия бюста для гостей состоялась концертная программа с участием солиста группы «Русский характер» Юрия Кононова, заслуженного артиста России Бориса Галкина и актрисы Инны Разумихиной.

Антонина Ивановна Журавлева

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