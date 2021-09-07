Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии метро от станции «Севастопольский проспект» до станции «ЗИЛ».
«Правительство Москвы утвердило проект планировки головного участка Троицкой линии Московского метрополитена - от станции «Севастопольский проспект» до станции «ЗИЛ». Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.
Отмечается, что на проектируемом участке Троицкой линии метро длиной 1,8 км планируется построить одну станцию - «ЗИЛ», которая станет пересадочной на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК), а в перспективе и на проектируемую Бирюлевскую линию метро.
«Таким образом, будет сформирован новый крупный транспортно-пересадочный узел, объединяющий три линии рельсового общественного транспорта: МЦК, Троицкую и Бирюлевскую линии метро. Головной участок Троицкой линии метро трассируется преимущественно под нежилыми кварталами вдоль северной границы полосы отвода МЦК», - пояснили в столичной пресс-службе.
Как уточняется, продление Троицкой линии метро от станции «Севастопольский проспект» до станции «ЗИЛ» позволит: увеличить востребованность Троицкой линии за счет формирования дополнительного транспортно-пересадочного узла; улучшить транспортное обслуживание жителей и работающих районов Академический, Котловка, Нагорный, Донской и восточной части Даниловского района (бывшая территория АМО «ЗИЛ») с населением свыше 400 тыс. человек; сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети, что, в свою очередь, улучшит экологическую ситуацию в указанных районах города; в перспективе - сформировать новую диаметральную линию метрополитена путем продления Троицкой линии до станции «Нижегородская» и соединения ее с Некрасовской линией.
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