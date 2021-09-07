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7 сентября 2021, 15:15

Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии метро от станции «Севастопольский проспект» до станции «ЗИЛ».



«Правительство Москвы утвердило проект планировки головного участка Троицкой линии Московского метрополитена - от станции «Севастопольский проспект» до станции «ЗИЛ». Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.



Отмечается, что на проектируемом участке Троицкой линии метро длиной 1,8 км планируется построить одну станцию - «ЗИЛ», которая станет пересадочной на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК), а в перспективе и на проектируемую Бирюлевскую линию метро.



«Таким образом, будет сформирован новый крупный транспортно-пересадочный узел, объединяющий три линии рельсового общественного транспорта: МЦК, Троицкую и Бирюлевскую линии метро. Головной участок Троицкой линии метро трассируется преимущественно под нежилыми кварталами вдоль северной границы полосы отвода МЦК», - пояснили в столичной пресс-службе.



Как уточняется, продление Троицкой линии метро от станции «Севастопольский проспект» до станции «ЗИЛ» позволит: увеличить востребованность Троицкой линии за счет формирования дополнительного транспортно-пересадочного узла; улучшить транспортное обслуживание жителей и работающих районов Академический, Котловка, Нагорный, Донской и восточной части Даниловского района (бывшая территория АМО «ЗИЛ») с населением свыше 400 тыс. человек; сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети, что, в свою очередь, улучшит экологическую ситуацию в указанных районах города; в перспективе - сформировать новую диаметральную линию метрополитена путем продления Троицкой линии до станции «Нижегородская» и соединения ее с Некрасовской линией.





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