Чем спикер Орловского облсовета заслужил отставку?

Аргументы Недели → Общество 13+

7 сентября 2021, 16:04 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Фото из открытых источников

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Семёнович Музалевский – человек заслуженный. Он, к 2021 году, скажем прямо, заслужился на своем месте, впрочем, не на одном месте, а на как минимум двух. Да и «заслуги» его таковы, что реально уйти на отдых он должен был бы гораздо раньше.



Леонид Музалевский пытается удержать трибуну



За последние десять лет (а именно столько времени он совмещает должности председателя областного совета и секретаря Орловского регионального отделения партии «Единая Россия») на Орловщине было три губернатора, причём два из них – не единороссы, а коммунисты. Во всяком случае, Вадим Потомский и Андрей Клычков себя таковыми именовали и даже входили в руководство партии. В последнее время всё идёт к тому, что и Андрей Клычков, подобно своему предшественнику Потомскому, досрочно покинет регион. Главная интрига в том, каким образом это произойдёт. Самый желанный для него путь – это переход в Госдуму по партийному списку. Самый нежелательный – это уголовное преследование в послевыборный период (для возбуждения уголовных дел в отношении его ближайших помощников и ставленников всё готово), а там и до губернатора доберутся… Третий, также не самый благоприятный для него исход – это уход в никуда: ни Госдумы, ни губернаторства. Но при этом, как утверждают наши источники, персонального уголовного преследования не будет.

Эти же источники в один голос считают, что при удачном для «Единой России» исходе выборов, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский сохранит свой пост, правда ненадолго – максимум на год. К тому, зачем ему это нужно и почему он так отчаянно борется за свою должность, мы ещё вернёмся, а пока отправимся в не очень далёкое прошлое этого гражданина…





ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ИЗ ДИРЕКТОРА ОАО НА «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОЛИМП»



Не будем подробно останавливаться на биографии Леонида Семёновича Музалевского, но отметим один любопытный факт, который можно обнаружить в собственноручно заполненной им анкете. Все «лихие девяностые» с их путчами и дефолтом и тучные «нулевые» он проработал на должности директора ОАО. В анкете так и сказано: 16 декабря 1992 – 24 марта 2011 – генеральный директор ОАО «Автокомплекс». А вот следующая запись уже посерьёзнее: «С 25 марта 2011 года приступил к исполнению полномочий председателя Орловского городского Совета народных депутатов». А дальше карьера Музалевского стремительно пошла вверх. В июне 2011 года он стал секретарем Орловского реготделения «Единой России», 4 декабря был избран депутатом Орловского областного Совета народных депутатов, а через 12 дней (!!!) его председателем. Менее девяти месяцев понадобилось Леониду Семёновичу, чтобы из директора собственного ОАО стать вторым лицом в региональной власти! И впоследствии он лично объявил, что находится на «политическом Олимпе»!

Фрагмент анкеты, в котором собственноручно описан трудовой путь спикера Но на самом деле, время с марта и до декабря 2011 года, то есть период, когда он был председателем Орловского горсовета, было для Музалевского периодом первоначального накопления капитала. Судите сами: годовой доход Музалевского за 2009 год задекларирован в сумме 1,97 млн рублей. А в год получения «контроля над городом» – в 2011 году – доходы Леонида Музалевского и его супруги составили 30,14 млн рублей…



Умение извлекать материальную выгоду на каждой ступени политической карьеры стало одной из главных «заслуг» Леонида Семёновича. Правда, после того, как в 2012 году главный редактор газеты «Красная строка» Юрий Лебёдкин усомнился в том, что чиновнику прилично зарабатывать миллион долларов в год на нищей Орловщине, официально декларируемые доходы Музалевского пошли вниз. В 2011 году семейный доход Музалевских, как мы уже знаем, был 30, 14 миллиона рублей, в 2014 – 11,97 миллиона, в 2016 – 5,81 миллиона, а в прошлом, 2020 году – 5, 3 миллиона рублей. Опыт правильного заполнения справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – великое дело! Бывший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР Владимир Калиниченко, которому журналисты рассказали о стремительном падении официальных доходов Леонида Музалевского, выразил свои мысли вполне определённо: «Такую ситуацию можно назвать классическим проявлением действия «закона чиновника – коррупционера». Ограничения, налагаемые должностью, заставляют его уводить реальные доходы в тень и создавать в соответствии с публикуемыми данными о доходах впечатление чуть ли не нищего. Но реально общая масса доходов (легальных и нелегальных) только растёт И падение официальных доходов – уже повод присмотреться к такому чиновнику для органов прокуратуры и следователей».



А «присматриваться» - есть к чему. Если в 2012 году журналисты газеты «Красная строка» просто поражались десятикратному росту семейного дохода Музалевских после «повышения» главы семьи, то через три года газета «Орловская среда» обнаружила, что председатель Орловского областного Совета народных депутатов и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» «забыл» передать в управление принадлежавшие ему с 2002 года доли в уставном капитале ЗАО «Евротранс» (ИНН5751024460). ЗАО, между прочим, являлось поставщиком товаров и услуг в бюджетные учреждения федерального, областного и муниципального уровня, расположенные в Орловской области. Очевидный конфликт интересов? Но не для Музалевского.

Правда, ему в результате «засветки» этого предприятия, в учредителях которого поначалу были кроме него дети тогдашнего вице-губернатора и начальника областного финуправления, а также супруга мэра Орла, пришлось «Евротранс» ликвидировать. Случилось это 23 марта 2016 года, за неделю до истечения срока подачи сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год.



Прошло три года, и снова спикера «подвела память». Он, при относительно скромных для такого объекта доходах, в 2015-2016 годах построил дом, площадью в почти 700 квадратных метров на участке, арендованном его супругой в посёлке Горки на 49 лет. И всё было бы тихо, если бы другие журналисты (на этот раз из «Орловских новостей») этот дом не обнаружили. Да что там дом! Рядом со спикером получили участки и построили дома и его родственники, и их деловые партнёры.





Честное и легальное строительство загородной виллы площадью в 700 метров – дело недешёвое, даже в Орловской области. Но объект был построен и даже подключён ко всем коммуникациям. Его стоимость очевидно многократно превышает семейные доходы спикера, но проверку соответствия расходов полученным доходам никто проводить не стал. В результате главный единоросс Орловской области отделался легким испугом и был вынужден срочно задекларировать свой дом даже не как «объект незавершённого строительства», а как «объект индивидуального жилищного строительства».

За сокрытие записанного на супругу дома (даже как объекта незавершённого строительства) в течение нескольких лет Музалевский никакой ответственности не понёс.



Спикер Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский у семейного пруда с трофеем



Точно так же он пока избегает как административной, так и возможно уголовной ответственности в резонансном деле о его «рекреационом центре». Это ещё один дом в посёлке Красная Горка, официально зарегистрированный на тёщу председателя облсовета на берегу пруда, который взят в аренду фирмой его супруги АО «Автокомплекс» в качестве рыбоводческого хозяйства. К дому от трассы построена асфальтовая дорога, причём когда правоохранительные органы после писем общественников, депутатов и публикаций в прессе стали выяснять, кто и для кого её строил и какова её реальная стоимость, вскрылось множество несоответствий.



«Ответственность» за строительство дороги взяла на себя супруга бывшего заместителя председателя правительства Орловской области Николая Злобина, у которого также есть дача в этом районе. Но дорога почему-то идёт не к этой даче, а к дому тёщи Музалевского. Кроме того, озвученная Злобиной стоимость дороги в разы отличается от рыночной. А ещё выяснилось, что «рыбоводческое хозяйство» никакой рыбы, кроме разве что выловленной Леонидом Семёновичем, никому не сдаёт. А зимой общественники обнаружили, что в арендованном организацией, руководимой женой спикера водоёме круглосуточно работают насосы, запитанные либо от частного дома (понятно, что разница в цене электроэнергии для организаций и частников довольно большая), либо вообще напрямую от ближайшего столба. Вызванная полиция осмотрела объект и приняла увиденное к сведению.



Что поделаешь, до обитателей «политического Олимпа» даже правоохранительные органы не всегда могут добраться. А если и могут, то желания сделать это не испытывают…





ВАШЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ КРЕДО? ВСЕГДА!



Политическая, с позволения сказать, деятельность Леонида Семёновича Музалевского в последние семь с лишним лет была направлена исключительно на дискредитацию партии «Единая Россия», на полное соглашательство с представителями главного оппонента – КПРФ и поддержку любых, даже самых абсурдных и бесполезных, а то и вредных для региона инициатив руководителей исполнительной ветви власти.



Вадим Потомский, будучи ещё врио губернатора Орловской области, быстро понял, что председатель Орловского областного Совета народных депутатов и секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» Леонид Семёнович Музалевский не просто, как говорится, «лёг под него», он абсолютно уверился в той мысли, что теперь руководимая Музалевским «Единая Россия» - это часть КПРФ, которую он представляет на Орловщине. Это дало Потомскому возможность на встрече в ветеранами КПСС 21 августа 2014 года заявить: «Две мощных партии в стране – «Единая Россия и КПРФ на Орловщине объединились. Я думаю, что это принесёт свой результат. Очень хороший. Положительный».

«Очень хороший, положительный» результат объединения «Единой России» с КПРФ в одном отдельно взятом регионе выразился в гигантских хищениях из бюджета, которые уже привели и ещё приведут к возбуждению уголовных дел, в закрытии десятков заводов и производственных предприятий, во внедрении как в местный бизнес, так и в руководство акционерных обществ родственников и друзей губернатора. Самые безумные идеи, типа установки памятника «съездившему в Санкт-Петербург» Ивану Грозному, «открытия аэронавигации в Орле», выразившейся в прилёте одного взятого в аренду лёгкого самолёта, мифического «трёхмиллиардного словенского проекта», готовившегося вместе с международным аферистом Янезом Шкрабецом и остановленного только после вмешательства ФСБ и прочие фантастические идеи, направленные, как правило, на изъятие бюджетных денег, находили не только понимание, но и поддержку Леонида Семёновича. При необходимости он проводил нужные решения через областной совет, пользуясь конституционным большинством и фракционным голосованием, в других случаях он просто молчаливо взирал на происходящее, забывая о том, что региональное отделение партии «Единая Россия» - это всё-таки не его личный отряд молчаливых бойцов, а часть организации, которая не только находится в политической конфронтации с коммунистами, но и борется за укрепление благосостояния всех граждан России, а не друзей и родственников губернаторов из КПРФ.

Любая инициатива депутатов, направленная на облегчение налогового и тарифного бремени для жителей Орловской области, которая не одобрялась тем или иным приезжим губернатором, автоматически становилась «табу» для председателя Орловского областного Совета. Если, к примеру, губернатор Потомский предлагал повысить транспортный налог в и так небогатой Орловской области (это произошло в ноябре 2011 года), Музалевский брал под козырёк и «обеспечивал».



Когда у него не было возможности действовать легально и открыто осуществлять свои полномочия, он занимался «тайными операциями». Например, в мае 2017 года он «лично инициировал» свой приход на заседание фракции партии «Единая Россия» в Орловском городском Совете народных депутатов, чтобы буквально принудить соратников к тому, чтобы они проголосовали за повышение тарифов ЖКХ на более чем 15 процентов. Речь лидера орловских единороссов – образец косноязычия: «Я что, в восторге от поднятия тарифов? Или мне что, у «Единой России» я секретарь, так я отвечаю в целом за регион? Принесет большие плюсы для «Единой России»? Да нет, конечно. Я прекрасно понимаю… Мы тут молчим. Кроме как пытаемся с дурдомом как-то мериться силами… Четыре года не повышали тарифы: 6 на 4 — получится 24% — на уровень инфляции, а надо на 35%… Понятно, что политическое решение, что выборы президента. Понятно, что нельзя так сильно. Но давайте слышать друг друга. Сами бы взяли и занялись чем-то… Ничего личного. Будем исключать из партии. Тех, кто не изъявит желание участвовать в работе и подчиняться фракционной дисциплине».



Собственные попытки «мериться силой с дурдомом» стали стилем работы спикера Орловского облсовета. Он яростно «продавливал» в Совете самые непопулярные, бросающие тень на «Единую Россию» законы — об увеличении кадастровой стоимости земли и недвижимости, об увеличении транспортного налога, а также скандально известный закон о митингах. Для более «качественного» управления процессом при нём был втрое (с 20 до 60 человек) увеличен штат сотрудников аппарата облсовета. Беспринципность и стремление угодить коммунистическим губернаторам привели к тому, что орловская организация «ЕР» фактически потеряла самостоятельность и получила внешнее управление даже не от КПРФ, а лишь одного её представителя – губернатора Орловской области. И сейчас уже неважно, какую фамилию он носит: Потомский или Клычков. Политическое кредо Музалевского: Всегда!





СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС НА РАЗВАЛИНАХ «ЕДИНОЙ РОССИИ»



Мы уже упоминали, что до того момента, когда Леонид Семёнович Музалевский занял пост сначала председателя горсовета Орла, а потом областного совета, он два десятка лет занимался бизнесом, причём как бизнесом с государственным участием, так и без оного. Под его чутким руководством активы, находившиеся в областной собственности потихоньку становились семейными предприятиями. Десять лет назад главный редактор газеты «Красная строка» Юрий Лебёдкин писал: «Со временем Л. Музалевский обзавёлся собственным бизнесом и настойчиво пошел вверх по лестнице к вершинам власти, богатства и успеха. Взять, к примеру, ОАО «Автокомплекс», где он занимает пост генерального директора. В декларации о доходах указано, что ему принадлежит 20% акций этого предприятия». Но потом автор уточнял, что уже в 2006 году в числе владельцев ОАО «Автокомплекс» были: Семён Музалевский с долей в уставном капитале эмитента 15,01%, Анна Музалевская 15,01%, Леонид Музалевский 11,6%, Вячеслав Музалевский 8,68%», т. е. в сумме члены большой семьи уже тогда владели более 50% акций и могли диктовать свои условия. А на 2011год «Музалевский Леонид Семёнович владел 20,3% акций ОАО «Автокомплекс», Музалевская Светлана Александровна имела 52,43%, то есть теперь только два члена семьи держли в руках более 72% активов предприятия, названного «комплексом». И уже тогда ОАО «Автокомплекс» само владело большими пакетами акций других весьма интересных предприятий: ЗАО «РОСТЭК-Запад-Орёл» (49%), ОАО «Автоколонна-1141» (38%), «Техавтоцентр» (20%). Особого внимания заслуживает ЗАО «РОСТЭК-Запад-Орёл». Это предприятие, занимающееся таможенными операциями. Государству принадлежало 51% акций. «Но таможенный транзит — дело весьма выгодное, - писала «Красная Строка» - и Музалевский зарегистрировал ещё одно, но уже чисто частное, предприятие ООО «Автокомплекс» по тому же самому адресу и приобрел ему лицензию на деятельность таможенного брокера (посредника). Так что с личным бизнесом у нынешнего председателя Орловского горсовета все в порядке».



Сейчас основной семейный бизнес в руках супруги Леонида Музалевского Светланы Александровны. Она – генеральный директор АО «Автокомплекс», учредитель ООО «САЛС-М» (86%), ООО «Финальянс» (50%), ООО «Автокомплекс – Орёл» (29%, но вместе с отцом – тестем Леонида Семёновича Александром Красиловым - ей принадлежит 58% долей в уставном капитале фирмы). Тестю также принадлежит 50% долей в ООО «Техавтоцентр» и 50% долей в ООО «Исток».



С последним ООО вообще вышла крайне некрасивая и очень обеспокоившая семейство Музалевского история. Дело в том, что это предприятие – семейное вдвойне. Учредитель – тесть, а генеральный директор – сын Дмитрий Леонидович Музалевский.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков с отцом и сыном Музалевскими

ООО «Исток» - единственное предприятие в регионе, которое занимается продажей гражданам питьевой воды через торговые автоматы. Работает оно довольно успешно, причём условия имеет самые привилегированные: никаких кассовых чеков, подтверждающих покупку, крайне льготное кредитование за госсчёт, беспроблемное выделение муниципальной земли и так далее. Но всего этого семье Леонида Семёновича оказалось мало. Хотелось бы продлить налоговые льготы. Пришлось подключить главу семейства, поскольку именно областной совет, председателем которого он является, утверждает изменения в законодательство, которые требовались для продления. И Леонид Музалевский 8 декабря прошлого года пишет письмо губернатору, в котором просит продлить действие пониженных налоговых ставок и предусмотреть меры поддержки для фирм, осуществляющих в том числе реализацию питьевой воды населению.

Письмо Леонида Музалевского губернатору с просьбой о налоговых лиготах Конечно людям, которые в теме, понятно, что Музалевский просил льготных условий для фирмы своего сына (и тестя), поскольку она фактически является монополистом в реализации разливной питьевой воды населению Орла. Было созвано заседание грозной комиссии областного совета, которая должна была проверить почему-то не злоупотребление полномочиями, а правильность предоставления Леонидом Музалевским сведений о своем имуществе, о доходах и обязательствах имущественного характера. Комиссия, возглавляемая депутатом Сергеем Соколовым, у которого Музалевский является работодателем, конфликта интересов не нашла. Была устроена и полицейская проверка, результатом которой стал отказ в возбуждении уголовного дела. Основной аргумент подразумевался таким: в письме губернатору Леонид Семёнович ни о какой фирме «Исток» не говорил, а продажа питьевой воды через торговые автоматы в письме не упоминалась.



Но недавно «Агентство федеральных расследований FLB.RU» опубликовало сенсационный документ – ответ Леониду Музалевскому на его письмо, подписанный вице-губернатором Вадимом Тарасовым. И вот этот ответ раскрывает всю суть просьбы Музалевского и фактически является свидетельством того, что он совершил уголовное преступление, злоупотребив должностными полномочиями.



Ответ Леониду Музалевскому от вице-губернатора Тарасова FLB.RU отмечает: «Да, в письме Музалевского конкретная фирма и её монопольный вид деятельности не упоминается. Зато именно об этом виде торговли идёт речь в ответе, который 11 декабря 2020 года послал председателю Орловского областного Совета народных депутатов заместитель губернатора и председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам В.А. Тарасов.

Уже на первой странице вице-губернатор разъясняет спикеру разницу между предприятиями, которые занимаются «деятельностью по водоснабжению», то есть распределением воды для питьевых и промышленных нужд и «деятельностью по осуществлению торговли через автоматы». С чего бы это В.А. Тарасов вдруг стал говорить об этом виде торговли, которым, как считают члены облсоветовской комиссии и проверяющие полицейские Леонид Семёнович якобы вообще не интересовался?



Почему он пишет о том, что отдельным субъектам малого и среднего предпринимательства и так оказывается помощь, в том числе и через НО МКК «Фонд микрофинансирования Орловской области», который выдаёт займы под мизерные 0,1% годовых? Не потому ли, что в 2018 году ООО «Исток» заключило с фондом договор о займе в 3 000 000 рублей сроком до декабря 2021 года? А потом в июле 2020 года заключило другой договор с фондом на 1 600 000 рублей сроком до июля 2022 года?



Получить такие займы на закупку новых киосков по розливу воды, равно как и на любую другую хозяйственную надобность – мечта любого предпринимателя. Вот только удаётся её осуществить совсем не каждому…



В общем, Тарасов мягко напомнил Музалевскому, что его семейному ООО и так помогли, хватит…

А для ещё сомневающихся в том, какие именно предприятия имел в виду Музалевский, когда просил о пониженной налоговой ставке, дадим ещё одну цитату из документа: «Установление дополнительной пониженной налоговой ставки для предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность через автоматы (код ОКВЭД2 47.99.2), считаю нецелесообразным, так как это приведёт к выпадающим доходам областного бюджета, источники компенсации которых не определены». Так вот чего просил у губернатора Музалевский!



Тарасов недвусмысленно несколько раз говорит о «продаже потребителям питьевой воды через автоматизированные торговые объекты», про «торговую деятельность через автоматы» и пр. Но ведь ООО «Исток» является единственным крупным предприятием, которое занимается именно продажей питьевой воды через автоматы, правда? И именно его имел в виду Музалевский, когда завуалированно просил налоговые льготы. А такая просьба – это и конфликт интересов, и попытка на законодательном уровне обеспечить поддержку фирме своих родственников! А это уже уголовная статья о превышении должностных полномочий, либо другая – о злоупотреблении не менее должностными полномочиями…»



Сегодня после статей в СМИ, депутатских запросов, жалоб в прокуратуру и в другие правоохранительные органы начались не только серьёзные проверки семейного бизнеса Леонида Музалевского, но и обстоятельства возможного совершения им уголовного преступления – злоупотребления должностными полномочиями. Кстати уже год продолжаются как обсуждение в СМИ, так и проверочные мероприятия по другому делу, когда председатель областного Совета народных депутатов лично обещал покровительство и иные блага кандидату в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов Андрею Верижникову. За это Верижников должен был снять с выборов свою кандидатуру. Но не снял, а записал разговор с Музалевским и обратился в правоохранительные органы. Не так давно лингвистическая экспертиза доказала, что именно Музалевский, вопреки его утверждениям был инициатором разговора и играл в нём ведущую роль. Но до нынешних выборов никаких сильных движений со стороны правоохранительных органов в отношении спикера облсовета ожидать не стоит. Зато в регионе уже второй раз собираются подписи за отставку председателя Орловского областного Совета народных депутатов Леонида Музалевского с его поста. Два года назад, когда состоялся массовый митинг за отставку Музалевского (подобных мероприятий не было ни в одном регионе), жители Орловской области собрали и передали в Администрацию Президента России 28 тысяч подписей с требованием отставки спикера облсовета. Сегодня идёт повторный сбор подписей, а массовые мероприятия не проводятся только из-за ограничений, вызванных пандемией. Но, думается, глас народа на этот раз должен быть услышан как на Старой площади, так и в руководстве «Единой России»…

P.S. В начале статьи мы обещали рассказать о том, почему Леонид Семёнович Музалевский так отчаянно стремится сохранить своё место в качестве председателя облсовета. Кто-то утверждает, что его волнует предстоящая пенсия и ему якобы не хватает стажа, кто-то считает, что нет ничего более постоянного, чем временное, и Леонид Семёнович хочет остаться на третий полный срок. Но скорее всего дело тут в другом. Ему нужно хотя бы несколько месяцев для того, чтобы сформировать руководящие органы облсовета, назначить заместителей председателя, руководителей комитетов и комиссий, определить, кто именно будет получать зарплату в облсовете. Если кто – то думает, что Леонид Семёнович за годы работы в качестве спикера утерял навыки бизнесмена, то он явно ошибается. Если кто-то думает, что руководящие должности в этом органе власти не имеют никакой цены, то он – совершенно наивный человек. Не будем ошибаться и не будем наивными, и мы прекрасно поймём о какой «пенсии» грезит пока ещё председатель…

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости