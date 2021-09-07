Адвокат Павлов покинул территорию России и решил провести некоторое время в Грузии

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7 сентября 2021, 15:23

pixabay.com

Адвокат Иван Павлов, защищавший журналиста Ивана Сафронова, покинул Российскую Федерацию. Об этом он сообщил сам в Telegram.

По его словам, его отъезд из страны носит временный характер. В день, когда он вылетел из РФ, за ним установили наружное наблюдение.

В течение какого-то времени, как подчеркнул Павлов, он будет жить в Грузии. Что касается Сафронова, то ранее его обвинили в государственной измене. В отношении же адвоката возбудили уголовное дело по статье о разглашении данных предварительного расследования в связи с делом указанного журналиста.

Также подчеркивается, что Павлов не признает свою вину. Он добавил, что суд принял решение, что ему нельзя общаться с подзащитным и рядом коллег, а также пользоваться средствами связи и интернетом.

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