Аргументы Недели → Общество 13+

7 сентября 2021, 15:03

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Они смогли определилить уровень доверия к ключевым политическим партиям среди приморцев.

Так, неоспоримым лидером стала "Единая Россия", набрав 34,5% голосов. Эксперты назвали этот результат ожидаемым, особенно, учитывая активную деятельность партии за последнюю неделю. Всего за семь дней ей удалось набрать 4,4% респондентов.

На втором месте оказалась партия ЛДПР с результатом 12,2 процента. Это на 0,2% ниже, чем на прошлой неделе. На третьем - "Справедливая Россия" с цифрой - 10,8%, показав рост на 2,3%. А в самом конце списка оказалась партия "красных". Её рейтинг в глазах жителей Приморья и вовсе упал за последнюю неделю.

Как заявляет председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий, рост числа сторонников „Единой России“, является закономерным результатом.

Внимание общественности привлёк к себе и визит в Приморье президента Владимира Путина и его встреча с главой региона Олегом Кожемяко, а также информация о появлении нового города Спутник в Надеждинском районе края.

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