КПРФ продвигает миллионеров во власть

Аргументы Недели → Общество 13+

7 сентября 2021, 12:50

Фото: shutterstock.com

В Красноярском крае, Хакасии и Алтайской республике наблюдается упадок идеологических основ партии КПРФ в глазах местных жителей. По мнению избирателей, миллионеры, далекие от реальных проблем населения, не могут представлять интересы россиян в органах правления.

На сегодняшний день складывается неоднозначная картина: КПРФ, всеми силами ратующая за реставрацию коммунизма в России, продвигает в ряды власти олигархат. Сегодня от коммунистической партии в Госдуму выдвинули более 100 миллионеров.

В Хакасии, например, от КПРФ к власти идет Игорь Чунчель, личный доход которого составил примерно 88 млн рублей. Люди сомневаются, что человек, обладающий такими активами, сможет объективно и, самое главное, адекватно рассуждать о нуждах населения.

В Алтайском крае доверие к КПРФ подорвано и тем фактом, что Александр Мастинин, депутат местного ЗакСа от коммунистов, зарабатывающий по 80 млн рублей, на данный момент находится под следствием.

В списке также можно увидеть Александра Бойченко, указавшего в декларации за 2020 год почти 71 млн рублей дохода. В 2019 году сумма была меньше почти в 3 раза. Помимо денежных активов, Бойченко владеет домом и тремя земельными участками (в том числе в 1 млн кв. м и 2,5 млн кв. м ), а в его автопарке числятся Nissan Patrol, ЗИЛ, три ВАЗа, шесть прицепов, три моторных лодки плюс катер «Хивус».

Супруге Бойченко тоже есть чем похвастаться: Mercedes, 4 участка со строениями, 4 квартиры, гараж и 2,3 млн годового дохода. Хотя, учитывая традицию российских олигархов записывать имущество на родственников, можно предположить, что все перечисленное выше принадлежит самому Бойченко.

В стране, где только по официальным данным Росстата 13% населения находится за чертой бедности, недоверие к олигархам вполне ожидаемо. Особенно если учитывать постоянные скандалы, связанные с воровством и коррупцией на законотворческих должностях. Однако не вполне ясно, почему партия, так яростно отстаивающая идеалы коммунизма, проталкивает во власть бизнесменов и предпринимателей, сколотивших капиталы после распада Союза.

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