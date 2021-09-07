Бочкарев рассказал об интеграции станций БКЛ «Авиамоторная» и «Электрозаводская» с радиальными линиями метро

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7 сентября 2021, 11:49

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что на северо-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро продолжается создание пересадок с введенных в эксплуатацию станций на радиальные линии подземки.



«В настоящее время продолжается строительство пересадок с введенных в прошлом году станций Большого кольца метро «Авиамоторная» и «Электрозаводская», которые пока действуют в составе Некрасовской ветки, на радиальные линии - Калининско-Солнцевскую и Арбатско-Покровскую», - рассказал Андрей Бочкарев.



Он уточнил, что работы ведутся как открытым, так и закрытым способом.



«Работы на обеих станциях ведутся в сложных гидрогеологических условиях и в непосредственной близости от тоннелей действующих линий метро, в связи с чем, осуществляется круглосуточный мониторинг состояния объектов метрополитена», - отметил Андрей Бочкарев.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг выступает генеральным проектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов пояснил, что на «Авиамоторной» до конца года приступят к сооружению основных конструкций пересадочного узла открытым способом по мере разработки грунта и монтажа креплений котлована, а под землей - после завершения текущих горнопроходческих работ.



«Готовность подходного коридора пересадочного узла с ходками, который сооружается горным способом, составляет 75%», - заявил Кравцова. Он подчеркнул, что по окончании всех работ пассажиры смогут сделать пересадку на Калининско-Солнцевскую линию, не поднимаясь на поверхность.



Кравцов также пояснил, что на соседней «Электрозаводской» монолитные работы по сооружению основных конструкций пересадочного узла на Арбатско-Покровскую линию открытым способом выполнены на 77%, а в подземной части - на 36%.



«В зоне пересадки на «Электрозаводской» уже смонтированы эскалаторы и произведен монтаж оборудования», - добавил руководитель холдинга.



В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы сообщили, что длина БКЛ составит 70 км, здесь разместят 31 станцию, что поможет разгрузить действующие станции внутри кольца и Кольцевую линию подземки.





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