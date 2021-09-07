Сергунина рассказала о плане мероприятий к 200-летию со дня рождения Достоевского

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7 сентября 2021, 11:26

Фото из открытых источников

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сообщила, что к 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского, которое будет отмечаться 11 ноября 2021 года, столичные учреждения культуры подготовили специальную программу.



По ее словам, до конца 2021 года в столице состоится около 180 мероприятий. Все желающие смогут послушать лекции ведущих исследователей творчества писателя, посетить его любимые места в Москве, поучаствовать в викторинах.



«Мероприятия, посвященные юбилею Федора Михайловича Достоевского, идут в столице с января. Они проводятся онлайн и офлайн. Основная часть программы запланирована на осень. Всего до конца года москвичей и гостей города ждет еще 179 тематических событий - лекций, паблик-токов, экскурсий, выставок и кинопоказов», - отметила Наталья Сергунина.



Все очные мероприятия проходят с соблюдением необходимых санитарных мер. Посетителям нужно носить маски и придерживаться социальной дистанции.



Так, 14 сентября откроется виртуальная выставка «Илья Глазунов и Федор Достоевский. К 200-летию со дня рождения Федора Достоевского». Картины можно будет увидеть на официальном сайте галереи Ильи Глазунова и портале «Музейная Москва онлайн». Федор Михайлович был любимым писателем художника. В своих картинах он воплощал сюжеты из романов и повестей Достоевского. По словам организаторов экспозиции, для каждого произведения Илья Глазунов находил определенный художественный метод, который позволял наиболее точно раскрыть атмосферу сюжета и замысел автора.



Кроме того, 18 сентября в 17:00 в библиотеке №180 имени Федорова откроется цикл лекций «Сокровенные страницы Достоевского». Вместе с исследовательницей творчества писателя Анастасией Гачевой слушатели узнают, как создавались его романы и какую роль в этом играли записные книжки и письма классика.



В этот же день в библиотеке пройдет семинар «Как читать Достоевского?» Исследователи его творчества Татьяна Касаткина, Павел Фокин, Борис Тихомиров и Александр Криницын рассмотрят такие произведения, как «Преступление и Наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». Семинар организован совместно с комиссией по изучению творчества Достоевского при президиуме РАН в партнерстве с научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» при Институте мировой литературы имени Горького РАН.



Также, с 24 по 26 сентября библиотеки центра Москвы проведут краеведческий форум «Москва FEST». Его посвятят периоду жизни Достоевского, связанному с Москвой, где классик родился и рос до 16 лет. Так, в библиотеке имени Достоевского состоится открытый семейный вечер: все желающие поучаствуют в викторине, почитают отрывки из произведений и попробуют написать письмо гусиным пером. Дети посетят мастерскую по рисованию комиксов и познакомятся с путеводителем-раскраской «Детский Достоевский». Также гостям предложат попробовать пирог Хотяинцевых - это блюдо было любимым в семье писателя.



Одно из самых заметных мероприятий октября - проект «ДостоФест» - пройдет в библиотеке №18 имени Жуковского. 6 октября жителей и гостей города приглашают отправиться в путешествие с гидом по памятным местам Федора Михайловича в Москве. В программе также викторины и открытие кинолектория, где сначала посмотрят, а затем обсудят экранизации его произведений.



Отмечается, что с 1 октября по 1 ноября культурный центр ЗИЛ организует книжную выставку «Ф. М. Достоевский и исследования его творчества». В экспозицию войдут известные произведения, письма и ранние рассказы Достоевского, а также работы ведущих исследователей его творчества.



Сообщается, что 9 ноября в 15:00 библиотека-читальня имени Пушкина проведет виртуальную экскурсию «Москва Достоевского». Слушатели узнают об отце классика, трудившемся в больнице для бедных на окраине Москвы, о том, как на даче у сестры в Люблино писатель работал над романом «Преступление и наказание». Кроме того, лектор расскажет, где находится флигель, в котором прошли детские годы Достоевского, и как протекала жизнь в купеческих районах Китай-города и Замоскворечья. Ведущая программы - кандидат филологических наук, сотрудник отдела мемориальной работы библиотеки Мария Галкина.



Помимо этого, 15 ноября в библиотеке-читальне имени Тургенева открывается VII большой музыкально-литературный фестиваль «Рихтеровские встречи». Он пройдет онлайн и офлайн. Это ежегодное мероприятие объединяет разные жанры и виды искусства, объединяя музыку, литературу, кино и живопись. Программа 2021 года посвящена юбилеям выдающихся писателей и композиторов - Федора Достоевского (200 лет), Михаила Булгакова (130 лет), Ференца Листа (210 лет), Сергея Танеева (165 лет). Зрителей ждут концерты, выставки, лекции, кинопоказы и творческие встречи более чем на 20 площадках: в библиотеках, музеях, театрах, образовательных учреждениях музыкального и художественного профиля.





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