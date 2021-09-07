В Челябинске откроют бесплатную столовую для бездомных

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7 сентября 2021, 10:57 Анна Семенова

Храм еще строится , но здесь уже помогают нуждающимся. Фото: Страница храма в соцсетях

Отвозить туда нуждающихся будут автоволонтеры.

Храм в честь святого мученика Иоанна Воина строится на проспекте Победы в Челябинске. И хотя необходимо еще установить кровлю и провести отделку, люди уже приходят сюда на богослужения. В храме помогают тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Как сообщает издание «Южноуральская панорама», здесь существует целая социальная служба, куда обращаются многодетные, малоимущие и инвалиды. Для них собираются средства на лекарства и продукты. Перед учебным годом деткам вручили школьные наборы.

В ближайшее время при храме планируют открыть столовую для бездомных. Благодаря одному из благотворителей уже найдено подходящее помещение на перекрестке проспекта Победы и Молодогвардейцев. Привозить нуждающихся на обеды будут автоволонтеры.

В Челябинске также существует проект «Другая медицина». Волонтеры уже много лет бесплатно оказывают медпомощь бездомным, обеспечивают их гигиеническими наборами и средствами индивидуальной защиты. Существует проект за счет пожертвований.

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