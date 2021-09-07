В Красноярске суд вынес приговор бизнесмену Анатолию Быкову - 13 лет колонии

Аргументы Недели → Общество 13+

7 сентября 2021, 09:15 Источник: Прокуратура Красноярского края

В Красноярске во вторник, 7 сентября 2021 года, суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бизнесмена Анатолия Быкова, признанного виновным в организации двойного убийства в 1994 году.

Свердловский районный суд г. Красноярска признал Быкова виновным и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Суд в Красноярске установил, что в первой половине 1994 года между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошел конфликт в связи с несправедливым, по мнению последнего, распределением доходов от совместной деятельности, - сообщается на сайте прокуратуры.

После конфликта автомобиль, в котором находился Быков, взорвали. Он расценил это как покушение со стороны конфликтовавшего с ним члена преступной группы и его близкого друга и решил их ликвидировать. Быков договорился со своим знакомым, что он застрелил людей.

Приговор в законную силу не вступил. В отношении других участников данного преступления судом вынесены обвинительные приговоры в 1997 г. и 2012 г.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости