Концепцию реновации Владивостока примут с учётом мнения его жителей

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7 сентября 2021, 08:45

Фото – пресс-службы аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО

Дальний Восток остаётся национальным приоритетом и в центре внимания президента России Владимира Путина. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов шестого Восточного экономического форума.

Глава государства поддержал многие предложения по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, высказанные во Владивостоке на шестом Восточном экономическом форуме, и дал соответствующие поручения, рассказал полпред президента.

«На форуме подписаны соглашения на общую сумму три и шесть десятых триллиона рублей. Теперь предстоит большая работа, чтобы претворить их в жизнь», – уточнил Юрий Трутнев. Он, также добавил, что Дальний Восток стал территорий апробации новых инструментов для стимулирования экономики и поддержки социальной сферы.

«Владимир Владимирович Путин подтвердил своё отношение к развитию Дальнего Востока, как к национальному приоритету. По поручению президента мы будем и дальше создавать новые инструменты и механизмы ускоренного развития дальневосточных регионов. Отдельное внимание уделим социальному и инфраструктурному развитию», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Среди направлений социально-эконмического развития Дальнего Востока полпред президента отметил формирование комфортной городской среды. Работа начнётся с региональных столиц и крупных дальневосточных городов. Президенту и участникам форума представили целый ряд инструментов, направленных на стимулирование строительства жилья, снижения цен, увеличения доступности жилья на Дальнем Востоке. В их числе – программа «Дальневосточный квартал».

Кроме того, принято решение распространить программу «Дальневосточная ипотека» на другие категории граждан, в частности, на врачей и учителей, это должно случиться до конца года. А «Дальневосточная концессия» позволит продолжить поддержку строительства инфраструктуры для крупных инвестиционных проектов.

При этом формирование комфортной городской среды будет происходить с учётом мнения дальневосточников, заметил Юрий Трутнев. Общая концепция реновации должна быть подготовлена к середине 2022 года, а в 2023 году завершится проектирование.

«Главам регионов, мэрам требуется организовать эту работу. Жители должны принять участие в создании концепции реновации Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска и других городов. Мастер-планы должны сверяться с мнением дальневосточников и подтверждаться источниками финансирования», – обратил внимание полпред.

Говоря о развитии Дальнего Востока в целом, Юрий Трутнев подчеркнул, что средства, вложенные государством в макрорегион за истекшие годы, уже окупились.

«В целом развитие Дальнего Востока – высокорентабельный процесс. Мы на форуме доложили, что дотации Дальнему Востоку уже окупились: мы вложили восемьдесят миллиардов рублей, а в бюджет поступило налогов с учётом преференций от организаций в объёме сто двадцать три миллиарда рублей. То есть бюджет уже получил прямую выгоду от развития Дальнего Востока. Эту работу надо продолжать и расширять», – заметил зампред российского правительства.

Напомним, Шестой Восточный экономический форум прошёл во Владивостоке 2-4 сентября. Он собрал более 4 тысяч участников, в том числе более 400 глав компаний и журналистов из 58 стран. Самыми представительными стали делегации из Южной Кореи, Японии, Индии, Китая и Казахстана. Организаторы подготовили насыщенную деловую программу, включившую более 100 мероприятий по самым актуальным вопросам мировой и региональной повестки. В дискуссиях приняли участие более 900 спикеров и модераторов. На полях ВЭФ-2021 подписано рекордное количество соглашений – 380 на сумму 3,6 триллиона рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).

Правительство Приморского края подписало на полях шестого Восточного экономического форума 29 соглашений. В случае реализации всех заявленных планов регион может получить около 600 миллиардов рублей инвестиций.

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