«Любовь должна быть трагедией…»: 151 год со дня рождения русского писателя Александра Куприна

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7 сентября 2021, 07:23 Наталья Полянская

Александр Иванович Куприн

Со дня рождения известного российского писателя Александра Ивановича Куприна прошёл ровно 151 год. Но время не умаляет его вклада в развитие русской литературы.

7 сентября 1870 года в Пензенской губернии родился писатель-реалист Александр Куприн. Отец его был потомственным дворянином и чиновником, но через год после рождения сына скончался от холеры. Мать была из именитого рода татарских князей. Детство мальчика проходило в Москве за партой Московской Разумовской школы, а затем и Военной Гимназии.

Будучи уже юношей он поступил в Александровское военное училище, которое найдёт отражение в его романе «Юнкера».

4 года он служит в 46-ом Днепровском пехотинец полку, далее поступает в Академию Генерального штаба. Но в результате инцидента по дороге в столицу, Куприн сбрасывает в воду полицейского в порыве конфликта, из-за чего ему запрещают сдавать экзамены.



В 1894 году в журнале «Русское богатство» выходят его первые армейские рассказы. В 90-е он занимается очерками, пишет Повести «Молох» и «Олеся». Александр знакомится с Чеховым, Буниным и Горьким, покоряя журналы Петербурга. Самое важное и значительно произведение выходит в 1905 году под названием «Поединок». Он достигает большого успеха и в 1906 году он становится кандидатом в депутаты Государственной думы.

После начала Первой мировой войны он открывает в своём доме госпиталь и в 1914 отправляется в ополчение в Финляндию. А после Октябрьской революции работает в издательстве «Всемирная литература».



Первый брак Куприна сложился неудачно, молодожёны были вместе лишь 5 лет и в последствие развелись, но у них родилась дочь Лидия. В 16 лет девочка вышла замуж, но через год рассталась с любимым. А в 1923 заключила второй брак и родила сына, после чего скоропостижно умерла. Дочь от второго брака стала моделью и актрисой. На сегодняшний день прямых потомков у писателя не осталось.



Больше всего писатель знаком всем по школьной литературе. В неё входят такие произведения Куприна, как: «Гранатовый браслет», «Поединок» и «Белый пудель».

Куприн был очень интересным и талантливым человеком. Он очень гордился своими татарскими корнями. Александр любил выпить и вступить в полемику с первым встречным. До того, как она стал писателем, сменил более 10 профессий. Умер Александр Иванович из-за рака пищевода.

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