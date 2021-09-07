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«Любовь должна быть трагедией…»: 151 год со дня рождения русского писателя Александра Куприна

, 07:23

«Любовь должна быть трагедией…»: 151 год со дня рождения русского писателя Александра Куприна
Александр Иванович Куприн

Со дня рождения известного российского писателя Александра Ивановича Куприна прошёл ровно 151 год. Но время не умаляет его вклада в развитие русской литературы.

7 сентября 1870 года в Пензенской губернии родился писатель-реалист Александр Куприн. Отец его был потомственным дворянином и чиновником, но через год после рождения сына скончался от холеры. Мать была из именитого рода татарских князей. Детство мальчика проходило в Москве за партой Московской Разумовской школы, а затем и Военной Гимназии.

Будучи уже юношей он поступил в Александровское военное училище, которое найдёт отражение в его романе «Юнкера».

4 года он служит в 46-ом Днепровском пехотинец полку, далее поступает в Академию Генерального штаба. Но в результате инцидента по дороге в столицу, Куприн сбрасывает в воду полицейского в порыве конфликта, из-за чего ему запрещают сдавать экзамены.

В 1894 году в журнале «Русское богатство» выходят его первые армейские рассказы. В 90-е он занимается очерками, пишет Повести «Молох» и «Олеся». Александр знакомится с Чеховым, Буниным и Горьким, покоряя журналы Петербурга. Самое важное и значительно произведение выходит в 1905 году под названием «Поединок». Он достигает большого успеха и в 1906 году он становится кандидатом в депутаты Государственной думы.

После начала Первой мировой войны он открывает в своём доме госпиталь и в 1914 отправляется в ополчение в Финляндию. А после Октябрьской революции работает в издательстве «Всемирная литература».

Первый брак Куприна сложился неудачно, молодожёны были вместе лишь 5 лет и в последствие развелись, но у них родилась дочь Лидия. В 16 лет девочка вышла замуж, но через год рассталась с любимым. А в 1923 заключила второй брак и родила сына, после чего скоропостижно умерла. Дочь от второго брака стала моделью и актрисой. На сегодняшний день прямых потомков у писателя не осталось.

Больше всего писатель знаком всем по школьной литературе. В неё входят такие произведения Куприна, как: «Гранатовый браслет», «Поединок» и «Белый пудель».

Куприн был очень интересным и талантливым человеком. Он очень гордился своими татарскими корнями. Александр любил выпить и вступить в полемику с первым встречным. До того, как она стал писателем, сменил более 10 профессий. Умер Александр Иванович из-за рака пищевода.

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