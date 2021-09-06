Латвийский публицист: «Нам теперь нужно будет сдавать беженцам комнаты?»

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6 сентября 2021, 22:35 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

И вновь о наболевшем: в центре Юрмалы, рядом с концертным залом «Дзинтари» латвийцы все чаще стали видеть беженцев в характерной восточной одежде… Для местного населения это было удивительно и «волнительно».

Кто все эти люди? Откуда они? Где живут в Латвии? Такие вопросы-крик латвийский публицист Элита Вейдемане задает Управлению по делам гражданства и миграции..

Ответ не заставил себя долго ждать:

«Лица, ожидающие ответа на просьбу о предоставлении убежища, в настоящее время проживают в «Дзинтари» до того момента, когда процедура предоставления убежища будет завершена и администрация примет решение о предоставлении или отказе статуса беженца или альтернативного статуса. В настоящее время лица, которым уже предоставлен статус беженца в настоящее время проживают в «Дзинтари».

Разумеется, латвийского публициста Вейдемане этот ответ не устроил!

«Почему мы только теперь узнаем об этих людях, которые въехали в Латвию нелегально? Сознательно эту информацию скрывали от нас? Разве в этом нет неуважения к гражданам Латвии? Куда МВД собирается размещать мигрантов, когда в спортивно-оздоровительном центре «Дзинтари» станет тесно? Нам что, готовиться сдавать им комнаты?»

Дорогая Элита, Балтийское бюро «Аргументы Недели» уже как дней пять обратно задавало подобные вопросы и опубликовало мнение депутата Сейма! Поздно пить боржоми…

Экс-министр благосостояния Латвии, депутат Сейма Рамона Петравича:

«Да, эту информацию скрыли от латвийцев. Нет определенного плана насчет размещения беженцев… Я думаю, что кто приглашал их в Юрмалу, то пусть и размещает у себя дома…»

А мне на ум пришла одна история: несколько лет обратно, еще при конкурсе «Новая волна», одна националистического вида латышская дама сильно возмущалась в кафе: «Зачем эти из России сюда каждое лето приезжают? Тут им медом намазано?»

Так медом намазано было у Юрмальского самоуправления, местных кафе, ресторанов, гостиниц! Доход приличный был! Да и внешность людей радовала – интеллигентная, европейская. Но Бог услышал «молитвы» латышской дамы и «послал» ей бородатых дядей и тетенек в хиджабах! Это, несомненно, будущее Латвии. А разве не так? Мадам, видимо, думала, что в Юрмалу приедут исключительно миллионеры, «побросав» все в Нице… Увы, получите и не обляпайтесь!

А еще мне очень понравился один комментарий латвийки:

«Зачем сдавать за деньги? Давайте дадим объявление в газету! И латышские женщины их и так с радостью разберут по домам. Они любят погорячее. Пример? Пожалуйста! Экс-глава МВД Латвии Линда Мурниеце была замужем за вот таким Абу Мери… Правда, когда она выполнила свою «миссию» по внедрению его в местную элиту, он ее бросил и женился на другой – помоложе и покрасивей! Вчера вот гуляла по пляжу и видела некоторых из беженцев. Кстати, красивые парни! Так они смогут осчастливить латышских женщин, которые до них охочи! А если серьезно, то за все платить надо! Националам Латвии платить надо! За войны на чужой территории, за то, что сделали негражданами людей, родившихся в Латвии, за всякие экзамены по натурализации, за то, что выселяли людей из хозяйских домов, за то, что не дают учиться моему народу на родном языке. Теперь стройте, господа националисты, мечети и учите арабский язык! А впрочем, чего вам бояться курдов или афганцев? Они же не русские люди!»

Браво, браво, браво!

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