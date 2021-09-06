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Сколько россиян получают официальную зарплату более одного миллиона рублей в месяц

, 22:32

Сколько россиян получают официальную зарплату более одного миллиона рублей в месяц
фото: pixabay.com

Официальную зарплату свыше одного миллиона рублей в месяц имеют около 17,1 тысячи россиян. В Москве уровень зарплаты от миллиона рублей примерно у 10,4 тысячи человек, в Санкт-Петербурге – 1,3 тысячи, в Московской области – 1,2 тысячи.

Зарплаты более миллиона рублей имеют работники в Свердловской области, в Краснодарском крае и на Сахалине. В этих регионах от миллиона получают около 300 человек, в ЯНАО – около 270, в Татарстане – около 200, в Кемеровской и Челябинской областях – около 150 человек.
Данные о зарплатах привела международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

В исследовании указано, что при подсчете количества самых высокооплачиваемых работников не учитывали единовременные выплаты. Большая часть зарплат топ-менеджеров - это единоразовые премии, поэтому настоящая численность работников, получающих более миллиона в месяц, может быть выше.

Зарплаты в миллион рублей у специалистов страховой и финансовой сфер, в торговле, профессиональной, технической, научной деятельности или в обрабатывающей промышленности, в спорте, культуре, сфере развлечений, добыче полезных ископаемых и в строительстве.

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