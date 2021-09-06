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Дочь Андрея Норкина опубликовала в сети видео свадебного танца отца и его жены Ирины

, 21:55

Дочь Андрея Норкина опубликовала в сети видео свадебного танца отца и его жены Ирины
Андрей Норкин и его жена Ирина, фото из соцсети

Дети телеведущего Андрея Норкина приняли его новую избранницу. О новой супруге Норкина пока только известно, что ее имя - Ирина. По слухам, женщина года на два старше 53-летнего телеведущего.

Норкин не только расписался в ЗАГСе с возлюбленной. Пара отпраздновала свадьбу.

26-летняя Александра, дочь телеведущего, опубликовала видео первого танца молодоженов.

Свадьба прошла в элитном клубе-курорте Пирогово.

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Публикация от Шатова (Норкина) Александра (@anorchonok)

"Я вас очень сильно люблю! Будьте здоровы, счастливы и оставайтесь такими же настоящими всегда", - написала Александра, дочь Норкина. Девушка отметила, что это была самая тёплая, нежная, искренняя и красивая свадьба на которой она была. "Все были настолько счастливыми, что это невозможно описать словами! Каждый присутствующий просто светился",- добавила Саша.

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Публикация от Шатова (Норкина) Александра (@anorchonok)

Напомним, чуть более года назад скончалась первая жена телеведущего Юлия Норкина.

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