Зачем приезжал в Латвию Борис Березовский

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6 сентября 2021, 20:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: youtube.com

Латвию во все времена любили, попавшие в немилость в России олигархи, предприниматели, оппозиционеры и просто публичные люди. Борис Березовский был в их числе. Визиты в Латвию опальный олигарх «совершал» с большим удовольствием: тут он чувствовал себя в безопасности и был обласкан правительством страны.

В 2005 году Борис Березовский в последний раз посетил Ригу. Он прибыл в столицу Латвии под именем Платон Еленин. Как стало известно представителям латвийских СМИ, г-н Березовский «осложнил жизнь» высокопоставленным лицам Латвии…

Предприниматель прибыл в Латвии с подарками: председателю Сейма (на тот момент) Ингриде Удре он преподнес коробку вина, а семье главы МВД Екабсонса он оплатил отпуск в Южной Франции. Это стало известно Бюро по борьбе и предотвращению коррупции, и организация начала уголовный процесс. Дело в том, что такая близкая дружба министра с олигархом держалась в тайне, а когда эта информация дошла до других политиков Латвии, то г-ну Екабсону «замаячил» скандал, а самого г-на Березовского (вдруг!) внесли в «черный список»!

Интересно, но Бюро по борьбе и предотвращению коррупции пришло к выводу, что «нанесенный ущерб» государству в виде подарков от Березовского не был столь большим, чтобы «раздувать» это дело – уголовный процесс завершили. А спустя пару лет материалы дела были ликвидированы.

Кстати, Российские власти, разумеется, знали, что опальный олигарх посещает Латвию, и направили в Ригу запрос на выдачу бизнесмена. В ноте МИДа было указано, что Латвия, является членом Интерпола и «обязана принять соответствующие меры и задержать Березовского», но… Латвия «открестилась» от всех претензий-обвинений со стороны России.

Почему же Латвии (на тот момент) не выдала Бориса Березовского Латвии?

Комментарии полковника КГД ЛССР в отставке:

«Да, российские власти делали такие «запросы» в Латвию не один раз. Даже ссылались на санкцию суда на арест. Мотивация – мошенничество в особо крупных размерах. Но Латвия отвергла все обвинения… Г-н Березовский прибыл в страну под другим именем, а это значит, что олигарх ББ не пересекал границу… Да и статус г-н Березовский имел «хороший» - политический беженец. Он же мог подвергнуться преследованиям со стороны РФ. Это было во времена, когда министром МВД был Эрик Екабсонс… Могу только сказать, что г-н Березовский чувствовал себя в Латвии совершенно спокойно и уверенно».

Это правда! Опальный олигарх даже давал интервью латвийским СМИ и заявил, что «нахождение Латвии в ЕС – достаточная гарантия безопасности», а претензии к нему РФ – только политика.

Чем все закончилось? Глава МВД г-н Екабсонс ушел с должности, а г-на Березовского внесли в «черный список»… Не все коту, простите, масленица…

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