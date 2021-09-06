Убийцу бездомных приговорили к пожизненному сроку

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6 сентября 2021, 18:12 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

К пожизненному лишению свободы приговорен житель города Миасс Челябинской области Анатолий Шанауров. В июле 2020 года он убил шесть человек, большинство из которых были бездомными.



Преступник признался, что убивал людей, ведущих асоциальный образ жизни или злоупотребляющих спиртными напитками, из-за неприязни к ним.



«Для осуществления своих намерений по вечерам выходил на улицу, взяв с собой молоток и алкоголь, знакомился с мужчинами и предлагал им выпить в уединенном месте. После наступления опьянения у потерпевших Шанауров наносил молотком множество ударов по голове, а тело скрывал в кустах», - сообщили в Челябинском областном суде.



В ходе обыска в квартире обвиняемого следователи обнаружили также самодельный пистолет, приспособленный к стрельбе боевыми патронами.



На момент убийств Шанаурову было 30 лет. Судимостей он ранее не имел, комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.





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