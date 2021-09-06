Как подделывают продукты и кого за это призвать к ответу

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6 сентября 2021, 18:00 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Все мы знаем простую истину: «Ты – то, что ты ешь». Вот только как в наше время понять «кто ты», если надзорные ведомства постоянно находят на прилавках подделки и никакие стандарты от них почему-то не спасают. Мы жалуемся – раньше было лучше. Вот только подделывать продукты стали не после развала Союза и не вчера. Уже в девятнадцатом веке фабриканты и мелкие предприниматели пытались навариться и подделывали все и вся. И тогда торгашей раскусить было невозможно. В наше время все прозрачнее, но… фальсификаты продолжают мирно покоиться на прилавках и… их точно купят. А почему? Кого за это привлечь к ответственности и как не попасться на удочку недобросовестных продавцов в том числе?

Не многим известно, но даже продукты с четко прописанном на упаковке составом могут быть подделкой. Молочку сейчас получают без молока и молочного жира, в бездрожжевом хлебе находятся дрожжи, а кило мяса после приготовления торжественно превращается в полкило (потому что обкололи влагоудерживающими агентами).

Но зачем производители это делают? Неужели продукты кончились и нужно искать другой выход? Или тут как с искусственным мясом, которое спасет человечество от голода и поможет экологии?

Увы, все куда проще. У нахождения подделок товаров в наших супермаркетах только два оправдания, от чего столь неблагородное занятие имеет смысл и подобный повсеместный масштаб, – экономический и технологический.

«Экономически подделывать продукты выгодно, поскольку это позволяет сэкономить на сырье, технологиях и так далее, – говорит историк РАНХиГС Сыдып БАЛЬДРУЕВ. – Например, красная икра стоит плюс-минус $100 за килограмм, а сколько можно на эти $100 изготовить подделки из того же желатина и продать за те же $100 за кило?

Так же выгоден и технологический фактор. Опыт пищевых инженеров в области консервации, хранения и переработки продолжался несколько столетий (в первую очередь в военных целях) со времен Луи Пастера, изобретшего пастеризацию. Этот опыт позволил накопить такие возможности, чтобы люди могли изготовить любую пищевую продукцию с минимальными затратами, было бы желание. Соответственно, там, где собираются выгода и возможности, начинается деятельность, которая выходит боком потребителю».

Но что делать, если вместо меда вы купили патоку с добавлением вкусовых и ароматических веществ, а в колбасе вместо заявленной говядины оказалась курица или хрящи с соей? Можно ли вообще привлечь производителя к ответственности?

«Под подделкой обычно подразумевают два понятия: фальсификат и контрафакт, – отмечает юрист Павел МАНЫК. – Контрафакт – это продукция, на которую незаконно нанесён товарный знак или бренд. К примеру, на обычный коньяк поместили клеймо «Хеннесси» и это уже статья 1515 ГК РФ.

Фальсификат – это когда потребителя прямо вводят в заблуждение, давая неверную информацию о составе или приписывая товару не те свойства – мясо говядины, а по факту там курица. На этот случай тоже есть статься – 1 ГК РФ. За продажу фальсификата существует административная ответственность за обман потребителей, но наказание… штраф от 12 до 20 тысяч рублей.

Как вы понимаете, эта ситуация в юридическом поле даёт соблазн для нечестных коммерческих структур. И пусть законодательные проекты для внесения поправок, подразумевающих ужесточение ответственности, периодически возникают, ситуация не меняется».

Получается, что помочь себе мы можем только сами. Тогда как же отличить подделку? Рассмотрим продукты, которые, как правило, есть «на каждом столе»:

Настоящее молоко от сухого можно отличить если вылить его в стакан с водой. Фальсификат быстро смешается с жидкостью, а вот настоящее молоко начнет расслаиваться. Точно так же проверить можно и сметану, вот только если опустить ее подделку в стакан горячей воды на дно выпадет осадок, а сама вода станет мутной, также образуются комки. Натуральный продукт должен раствориться равномерно, а вода стать цвета молока.

Нажимайте на батон, прежде чем его купить. Хороший хлеб будет упругим и примет исходную форму почти сразу.



Если режете кусок мяса – из него не должна выделяться кровь и жидкость. А оттенок колбасы не должен быть слишком ярким – после обработки мясо обычное серое. А еще: чем короче состав – тем лучше.

Пальмовое масло в сыре можно обнаружить, если оставить кусочек в комнате на несколько часов. Натуральный сыр засохнет, а подделка треснет или оставит под собой жирный отпечаток.



Покупайте целиковую рыбу, а не по кусочкам – так вместо форели или семги вам не попадется горбуша.

Натуральное оливковое масло, постояв в холодильнике несколько часов загустеет и станет мутным – поддельное останется прозрачным.



Креветки лучше брать «атлантические» – выловленные в море, в них не будет антибиотиков, которыми обычно напичканы те морепродукты, которые выращивают в прибрежных зонах.

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