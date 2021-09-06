Священника Романа Степанова, призвавшего патриарха Кирилла раскрыть доходы, церковный суд может лишить сана

Аргументы Недели → Общество 13+

6 сентября 2021, 18:02 Источник: Ридус.ру

фото с сайта: vk.com/saintksenianchk

Настоятель храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске, отец Роман (Степанов) призвал священоначалие Русской Православной Церкви в лице патриарха Кирилла и их близких родственников раскрыть доходы.

Видеозапись опубликована в соцсетях. Теперь священника из Чувашии могут лишить сана. Пресс-секретарь Чувашской митрополии Зинаида Паршагина отказалась комментировать заявление священника, но отметила, что отца Романа (Степанова) ждет внутренне разбирательство.

По её словам, взбунтовавшегося клирика могут подвергнуть различным наказаниям, ему грозит лишение священного сана, - сообщает «Ридусу».

Зинаида Паршагина подчеркнула, что публично выступать от имени епархии отцу Романа никто не поручал, поэтому ему грозит церковный суд.

Представитель Чувашской митрополии предположила, что выступление Романа Степанова может быть связано с его сложным психическим состоянием. По мнению Паршагиной, возможно, «что-то с человеком происходит, ...Возможно это у него уже на каком-то медицинском уровне находится». «Бывают тяжелые искушения и испытания у людей», — заключила женщина.

По данным издания «Ридус», две недели назад Роман Степанов написал в соцсетях, что в пятилетнем возрасте подвергся насилию, получил психологическую травму, но только через 26 лет собрался подать заявление в полицию.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости