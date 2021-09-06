Аргументы Недели Общество 13+

Священника Романа Степанова, призвавшего патриарха Кирилла раскрыть доходы, церковный суд может лишить сана

, 18:02 Источник: Ридус.ру

Священника Романа Степанова, призвавшего патриарха Кирилла раскрыть доходы, церковный суд может лишить сана
фото с сайта: vk.com/saintksenianchk

Настоятель храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске, отец Роман (Степанов) призвал священоначалие Русской Православной Церкви в лице патриарха Кирилла и их близких родственников раскрыть доходы.

Видеозапись опубликована в соцсетях. Теперь священника из Чувашии могут лишить сана. Пресс-секретарь Чувашской митрополии Зинаида Паршагина отказалась комментировать заявление священника, но отметила, что отца Романа (Степанова) ждет внутренне разбирательство.
По её словам, взбунтовавшегося клирика могут подвергнуть различным наказаниям, ему грозит лишение священного сана, - сообщает «Ридусу».

Зинаида Паршагина подчеркнула, что публично выступать от имени епархии отцу Романа никто не поручал, поэтому ему грозит церковный суд.

Представитель Чувашской митрополии предположила, что выступление Романа Степанова может быть связано с его сложным психическим состоянием. По мнению Паршагиной, возможно, «что-то с человеком происходит, ...Возможно это у него уже на каком-то медицинском уровне находится». «Бывают тяжелые искушения и испытания у людей», — заключила женщина.

По данным издания «Ридус», две недели назад Роман Степанов написал в соцсетях, что в пятилетнем возрасте подвергся насилию, получил психологическую травму, но только через 26 лет собрался подать заявление в полицию.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Интервью

Жан-Поль Бельмондо: «Я не люблю глупых людей»

Жан-Поль Бельмондо: «Я не люблю глупых людей»

Сложно поверить, что неувядающему французу Жан-Полю Бельмондо хорошо за… То обаяние, которое артист излучает, заставляет женщин терять голову. Недаром француженки называют его "мужчина мечты"! А сам Жан-Поль с ироничной улыбкой характеризует женщин, как "подарок, который сам себя упаковывает".

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Экономика

В мире

Общество

Политика

Экономика

Общество

Общество

Политика

Политика

Политика

Лавров заявил, что США по-прежнему считают возможным навязывать России внутреннюю повестку дня

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не принесла кардинальных перемен в отношениях Москвы и Вашингтона. По словам российского дипломата, американская сторона по-прежнему полагает, что может навязывать Российской Федерации внутреннюю повестку дня, а также голословно обвиняет Москву в том, она вмешивается во внутренние дела Вашингтона, не предъявляя, однако никаких конкретных фактов.