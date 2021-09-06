Священник храма в Новочебоксарске отец Роман (Степанов) призвал патриарха Кирилла обнародовать данные о доходах и имуществе

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6 сентября 2021, 16:58

отец Роман (Степанов), кадр видео

Священник храма блаженной Ксении в Новочебоксарске (Чувашия) отец Роман (Степанов) призвал патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и все высшее руководство РПЦ обнародовать данные о доходах и имуществе.

30-летний священнослужитель призвал обнародовать реальные доходы и сведения о недвижимости митрополитов, архиепископов и епископов, руководителей патриархальных и епархиальных отделов и их близких родственников, чтобы вернуть доверие людей. Видеозапись обращения отца Романа (Степанова) попала в социальные сети, ее активно обсуждают.

"Предлагаю нам всем покаяться ... Я предлагаю, чтобы патриарх, митрополиты, архиепископы и епископы, все священники, руководители патриархальных и епархиальных отделов, дьяконы и их родственники написали декларации о своих доходах и имуществе, благодаря этому мы сможем вернуть доверие людей и победить коррупцию в церкви", - сказал священник храма блаженной Ксении в Новочебоксарске.

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