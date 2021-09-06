Отопление в Москве включат, когда среднесуточная температура продержится ниже восьми градусов в течение пяти суток

Отопление в домах Москвы включат при условии, если среднесуточная температура воздуха продержится в течение пяти дней ниже восьми градусов. В столице заметно похолодало. По прогнозу синоптиков, понедельник, 6 сентября, в Москве станет самым холодным днем этой недели, температура воздуха днем не повысится выше 10 градусов. Ночью понизится.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал потепление со среды. Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал, что существует норматив, согласно которому если в течение пяти дней среднесуточная температура ниже восьми градусов, то дается поручение включить отопление.
Как отметил Крохин, "в последние годы отопление включалось и в срок менее пяти суток, когда происходила резкая перемена погоды в сторону похолодания".
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.