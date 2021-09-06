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Отопление в Москве включат, когда среднесуточная температура продержится ниже восьми градусов в течение пяти суток

, 16:21 Источник: М24

Отопление в Москве включат, когда среднесуточная температура продержится ниже восьми градусов в течение пяти суток
фото: pixabay.com

Отопление в домах Москвы включат при условии, если среднесуточная температура воздуха продержится в течение пяти дней ниже восьми градусов. В столице заметно похолодало. По прогнозу синоптиков, понедельник, 6 сентября, в Москве станет самым холодным днем этой недели, температура воздуха днем не повысится выше 10 градусов. Ночью понизится.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал потепление со среды.
Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал, что существует норматив, согласно которому если в течение пяти дней среднесуточная температура ниже восьми градусов, то дается поручение включить отопление.

Как отметил Крохин, "в последние годы отопление включалось и в срок менее пяти суток, когда происходила резкая перемена погоды в сторону похолодания".

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