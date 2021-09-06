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Танцор Евгений Папунаишвили объснил, почему его госпитализировали в больницу Склифосовского

, 15:52

Танцор Евгений Папунаишвили объснил, почему его госпитализировали в больницу Склифосовского
vk.com/e.papu

Танцор, хореограф, телеведущий Евгений Папунаишвили попал в больницу. Поклонники Папунаишвили забеспокоились, что случилось с их кумиром. Танцор лично опубликовал селфи из больничной палаты и написал пост в Instagram.

По словам Евгения, 2 сентября не обещало никаких проблем. Он готовился к 3 сентября, покольку были запланированы важные дела. Но утром после кофе и душа танцора сразила сильнейшая боль в спине, когда он наклонился за одеждой. Из-за адскую боли он не мог сразу встать с поля.

"У меня высокий болевой порог, но в этот раз боль была какой-то чудовищной силы. Привезли в Склифосовского. Куча анализов, обследований, и два дня в горизонтальном положении", - поделился танцор. В воскресенье, 6 сентября, мужчина начал вставать и первый раз удалось немного пройтись.

"Пока как улитка", - рассказал Папунаишвили и призвал подписчиков: "Берегите себя".

39-летний Евгений Папунаишвили принимал участие в различных танцевальных телешоу. В передаче "Танцы со звездами" он выступал в паре с актрисой Екатериной Гусевой. Еще партнершей танцора была Ксения Собчак. Папунаишвили также участие в реалити-шоу "Последний герой. Зрители против звезд".

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Публикация от Евгений Папунаишвили (@e_papunaishvili)

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