Голикова назвала причину низкой продолжительности жизни в России
6 сентября 2021, 15:28Источник:
ТАСС, РИА Новости
Основной причиной низкой продолжительности жизни в Российской Федерации является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Такие данные в понедельник привела вице-премьер Татьяна Голикова в рамках VI Всероссийской недели охраны труда.
Голикова уточнила, что почти треть от общего числа умерших россиян составляют граждане, которые не достигли пенсионного возраста. При этом мужчины составляют 80 процентов умирающих в трудоспособном возрасте.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на мероприятии, проходящем в Сочи, сообщил, что около 10 млн из 72 млн занятых россиян работают в сферах с вредными условиями труда.
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