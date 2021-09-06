Голикова назвала причину низкой продолжительности жизни в России

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6 сентября 2021, 15:28 Источник: ТАСС, РИА Новости

Татьяна Голикова, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Основной причиной низкой продолжительности жизни в Российской Федерации является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Такие данные в понедельник привела вице-премьер Татьяна Голикова в рамках VI Всероссийской недели охраны труда.

Голикова уточнила, что почти треть от общего числа умерших россиян составляют граждане, которые не достигли пенсионного возраста. При этом мужчины составляют 80 процентов умирающих в трудоспособном возрасте.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на мероприятии, проходящем в Сочи, сообщил, что около 10 млн из 72 млн занятых россиян работают в сферах с вредными условиями труда.

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