573 школьных автобуса ежедневно выходят в рейс в Челябинской области

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6 сентября 2021, 14:58 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Они довозят до места учебы 17,5 тысяч детей.

По мнению руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой, поставка школьного транспорта в регионы является важнейшей задачей. Автобусы ежедневно возят детей на уроки, а также могут доставлять на внеклассные мероприятия.

Такая практика уже есть в Челябинской области. Например, учащихся из школы в Бутаках (Сосновский район) возят в образовательную организацию в Полетаево, где есть спортивные секции и кружки.

Как сообщает региональное министерство образрвания и науки, автопарк школьных автобусов обновляется ежегодно за счет средств из федерального и областного бюджетов. Недавно Сосновский район получил два новых автобуса. В конце сентября поставку машин ожидает Красноармейский район. Муниципалитеты оснащаются новыми транспортными средствами по потребностям.

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