Андрей Бочкарев: Транспортное обслуживание 80 районов Москвы улучшится с развитием метро в ближайшие 10 лет

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6 сентября 2021, 11:40

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев заявил, что транспортное обслуживание жителей 80 районов Москвы улучшится благодаря строительству новых линий и станций метро в ближайшие 7-10 лет.



«В ближайшие 7-10 лет сеть столичного метрополитена пополнится целым рядом новых радиальных веток - это Бирюлевская, Рублево-Архангельская и Троицкая. Также предстоит продлить ряд существующих линий: Люблинско-Дмитровская линия дойдет до района Северный, Солнцевская - до Внуково, Сокольническая будет продлена до станции «Новомосковская», а Арбатско-Покровская - в район Гольяново», - сообщил Андрей Бочкарев.



По его словам, уже к 2023 году планируется полностью замкнуть Большую кольцевую линию метро.



«В результате этой работы 80 московских районов получат или улучшат обслуживание метрополитеном», - отметил заместитель мэра столицы.



Он добавил, что в этот же период планируется построить несколько электродепо для обслуживания подвижного состава - «Южное», «Аминьевское», «Саларьево», «Бирюлевское», «Ильинское», «Троицкое-1», «Троицкое-2».



Ранее Андрей Бочкарев сообщал, что программа развития сети метро является одним из приоритетных направлений работы по решению транспортных проблем столицы, и по итогам ее реализации 90% москвичей получат метро в радиусе не более 1 км от мест проживания.





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