290 тыс. российских сирот ждут получения бесплатного жилья

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6 сентября 2021, 11:34

В очереди на бесплатное жильё в России стоит порядка 290 тысяч сирот. На 1 августа текущего года должно быть выдано более 200 тысяч квартир. При этом количество сирот, имеющих право на получение жилья, постоянно увеличивается, сообщили в Счётной палате.



В среднем люди ждут своих квадратных метров семь лет. Во многих случаях сироты не могут въехать в квартиры из-за их несоответствия нормам и нормативам. Из государственного и региональных бюджетов на эти цели ежегодно выделяется более 30 миллиардов рублей. Однако данной суммы недостаточно, чтобы сократить очередь, и ускорить процесс предоставления жилья.



С учётом опыта прошлых лет из федерального бюджета в текущем году выделено на 30% больше средств. Но регионы не всегда успевают расходовать выделенные объёмы денег для приобретения квартир. Требуется разработка программы, в которой будут прописаны все механизмы предоставления квартир и меры поддержки детей, покинувших государственные заведения.





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