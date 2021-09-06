Регистрация на онлайн-голосование 17-19 сентября завершится через неделю

Аргументы Недели → Общество 13+

6 сентября 2021, 11:12

Фото: pixabay.com

Регистрация на онлайн-голосование в сентябре 2021 года завершится уже через неделю, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«Осталась всего неделя до завершения регистрации на онлайн-голосование, которое пройдет с 17 по 19 сентября. Москвичи выберут депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух округах (№19 - районы Вешняки, Ивановское, Новогиреево, №37 - районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Проспект Вернадского), а также муниципальных депутатов в Щукине», - говорится в сообщении.



В материале отмечается, что подать заявление на онлайн-голосование можно до 23:59 13 сентября. Чтобы зарегистрироваться, надо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru. Участие в онлайн-голосовании доступно москвичам старше 18 лет, имеющим постоянную регистрацию в столице. Также необходимо иметь полную учетную запись на mos.ru. Для подачи заявления надо ввести код из SMS, которое придет на номер телефона, указанный в личном кабинете. Все заявления будут сопоставляться с реестром избирателей в ЦИК России. За несколько дней до начала голосования горожане получат итоговое уведомление о своем включении в список электронных избирателей. Москвичей, которые будут участвовать в выборах онлайн, исключат из реестра голосующих на избирательных участках. Они не смогут получить бумажный бюллетень.



При этом для голосующих будет действовать программа «Миллион призов», где суперпризы - однокомнатная квартира в Москве и автомобиль. Всего же в рамках акции разыграют 250 тыс. призов.



Напомним, на онлайн-голосование в Москве уже зарегистрировалось около 1,5 миллионов человек.





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