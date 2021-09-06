Маркетолог Волков заявил, что примерно 15% россиян никогда не брали кредиты
6 сентября 2021, 10:52
В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили в понедельник, что действующие кредиты имеют или имели не менее 85% экономически активного населения России, а около 15% россиян никогда их не брали.
Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков отметил, что база НБКИ располагает данными примерно о 100 миллионах россиян. Эксперт отметил в беседе с RT, что подавляющее большинство из них имеют сейчас или когда-либо имели кредиты – речь идет примерно о 85% экономически активного населения Российской Федерации.
Волков уточнил, что к такому показателю кредитная инфраструктура в стране подошла в 2015 году. С того момента доля находится примерно на одном и том же уровне.
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