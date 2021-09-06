«Поезд Победы» воодушевил юных приморцев народным подвигом

Аргументы Недели → Общество 13+

6 сентября 2021, 09:05

фото из архива еженедельника "Аргументы неделi.Приморье"

Уникальный иммерсивный музей «Поезд Победы» работает во Владивостоке в дни празднования окончания Второй мировой войны и победы над Японией. Его уже успели посетить более 700 ребят со всего края.

Чтобы увидеть своими глазами экспозицию необычного музея на колёсах ребята приезжали даже издалека – из Лесозаводского городского округа, Спасска-Дальнего, а также из Уссурийского, Артёмовского и Владивостокского округов, Надеждинского, Шкотовского, Хасанского районов, города Фокино.

«В музее «Поезд Победы» побывали дети из юнармейских движений, школ-интернатов, детских домов, многих образовательных и социальных учреждений Приморья. Они очень восторженно, эмоционально отзывались о выставке, говорили, что узнали много нового о Великой Отечественной войне, жизни солдат и обычных людей, оставшихся в тылу в то время, отмечали, что теперь им будет намного интереснее изучать историю», – рассказывает заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

Музей работает без перерывов уже шесть дней, но посетить его, к сожалению, успевают не все желающие, отметила Ольга Ивченко. Тем, кто очень хочет побывать и познакомится с экспозицией выставки, могут совершить виртуальный 3D-тур на официальном сайте музея – поездпобеды.рф.

Уникальный современный передвижной музей военной истории «Поезд Победы» пробудет во Владивостоке с 1 по 6 сентября.

«Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная инсталляция в движущемся составе поезда. Экспозиция размещена в девяти вагонах, каждый из которых посвящён военной истории нашей страны. Создатели экспозиции постарались показать все стороны жизни народа, начиная с мирного предвоенного времени и последних часов перед вероломным нападением фашистов на нашу Родину и пригородного, дачного поезда на фронт, а также ужасов концлагеря, будней санитарного поездов, банно-прачечных подразделений, блокадного Ленинграда. Есть в экспозиции и штабной вагон, и бронепоезд, и возвращение домой с Победой.

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