Маломобильным жителям Приморья помогают сделать окружающий мир доступнее

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6 сентября 2021, 08:54

Приспособить жильё под нужды инвалидов и приобрести им специальное оборудование для обустройства быта в 2021 году в крае помогла компенсация. На эти цели власти направили около 18 миллионов рублей.

Так, при приобретении стационарных подъёмников и ступенькоходов, в том числе интегрированных с креслом-коляской, можно получить выплату размером в 400 тысяч рублей, пояснили в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

А компенсация за покупку и доставку пандусов для использования в подъезде может составить 30 тысяч рублей.

Также можно компенсировать расходы на установку доводчиков, расширение проёмов входных, внутриквартирных и балконных дверей, приобретение пандусов на пороги. Размер компенсации – до 50 тысяч рублей.

Для инвалидов с нарушением слуха, проживающих в многоквартирных домах, предусмотрена компенсация до 20 тысяч рублей на приобретение и установку видеодомофона.

Как отмечают специалисты краевого министерства труда и социальной политики, такая мера поддержки становится более востребованной среди маломобильных приморцев. Если в прошлом году компенсацию получили 65 человек, то за истёкшие восемь месяцев этого года уже 84 жителя края с инвалидностью воспользовались этой возможностью и снизили расходы на адаптацию жилья к своим возможностям.

В ведомстве поясняют, что оформить компенсацию можно в течение 31 рабочего дня, подав заявление через Социальный портал Приморского края. В этом случае предоставлять копии или подлинники документов не потребуется.

За помощью в подаче заявления можно обратиться и в информационно-ресурсный центр «Опора». Телефоны и адреса центра размещены на сайте Приморского центра социального обслуживания населения.

«Специалисты центра помогут подобрать подходящее оборудование, покажут на примере, как оно работает. Мы призываем семьи, в которых проживают инвалиды, воспользоваться помощью краевого бюджета и снизить расходы на обеспечение доступности жилья», – комментирует министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая.

Новая мера социальной поддержки приморцев с инвалидностью, как известно, появилась в конце 2019 года. За неполных два года выплатой смогли воспользоваться уже почти 150 человек. В бюджете края на эти цели в 2021 году предусмотрено почти 40 миллионов рублей.

Также в крае реализуется региональная госпрограмма «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы».

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