Жители Надеждинского района Приморья получат новую больницу

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6 сентября 2021, 08:21

фото из архива еженедельника "Аргументы неделi.Приморье"

Работы по её возведению уже начались. На строительство райбольницы, а также на ремонт поликлиник из федерального бюджета по программе модернизации первичного звена направлено более 768 миллионов рублей.

Новая центральная районная больница разместится на площади более 9 тысяч квадратных метров и сможет обслуживать более тридцати восьми с половиной тысяч человек. В стационаре райбольницы развернут 106 коек, кроме того здесь организуют работу четырёх бригад скорой медицинской помощи.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, план строительства расписан на 2021–2025 годы. Основные виды работ придутся на 2023-2025 годы. Но средства уже выделены, и в этом году ведутся разработка проектно-сметной документации, изыскательные работы.

Также в Надеждинском районе в рамках пятилетней программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021-2023 годах отремонтируют три поликлинических отделения райбольницы: в посёлке Раздольное (на улице Котовского, 1 г), в посёлке Тавричанка (на улице Лазо, 3 а) и в посёлке Новый (на Ленина, 13). На эти цели предусмотрено 55,3 миллиона рублей.

Так, ремонт первого этажа поликлиники в посёлке Раздольное начался в апреле, работы ведутся в графике и завершатся в октябре текущего года. Уже полностью завершены прокладка систем канализации, водоотведения, электрики, проводится внутренняя отделка с учётом функционального использования помещения – расширены входные зоны, выделены зоны для комфортного ожидания. Ход ремонта ранее проверила заместитель председателя краевого правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Реализация федеральной программы позволит Надежинской центральной районной больнице также получить 11 санитарных автомобилей, они помогут в доставке медицинских бригад на дом к пациентам, а плановых пациентов – в поликлиники, в том числе в соседние районы для проведения диагностики или на приём к узкому специалисту. И первые два автомобиля больница уже получила в июле текущего года.

Федеральная программа модернизации первичного звена здравоохранения рассчитана на период 2021-2025 годы, она предусматривает строительство новых медицинских объектов, капитальный ремонт поликлиник и больниц, поставку современного оборудования и санитарного транспорта. На эти цели Приморскому краю выделили 1,5 миллиарда рублей в год.

Так, за 8 месяцев с начала реализации программы в Приморье уже пришли 42 санитарных автомобиля, в 33 медицинских учреждениях, в том числе в 23 райооных, ведутся капитальные ремонты, в десять крупных поликлиник и больниц края доставлено 76 единиц диагностического оборудования.

За пять лет в медицинские учреждения Приморья поступит 356 единиц нового диагностического оборудования, в том числе маммографы, флюорографы, магнитно-резонансные и компьютерные томографы. Кроме того, предстоит построить 28 медицинских объектов, из них 14 быстровозводимых. А 124 объекта пройдут капитальный ремонт. Автопарки медицинских учреждений пополнятся 343 санитарными автомобилями.

Напомним, в крае также реализуется региональная госпрограмма «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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