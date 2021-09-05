Главный инфекционист США Фаучи заявил об опасениях из-за вероятной способности мю-штамма коронавируса обходить защиту антител

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5 сентября 2021, 21:53 Источник: ТАСС

pixabay.com

В настоящее время специалисты в Соединенных Штатах пытаются узнать больше о штамме “мю” коронавируса. Такое заявление сделал сегодня, 5 сентября, Энтони Фаучи, являющийся директором американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний.

По информации телеканала CBS, в США обеспокоены вероятной возможностью указанного штамма уклоняться от защиты определенных антител. Фаучи подчеркнул, что сейчас специалисты выясняют, станет ли “мю” “в большей степени преобладающим” на американской земле.

При этом он отметил, что на сегодняшний день специалисты этого не наблюдают, добавив, что доминирующим является вариант “дельта”. По словам Фаучи, у штамма “мю” есть мутации, указывающие, вероятно, на то, что он может обходить защиту определенных антител.

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