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Мартиньш Вилсонс и Александр Чак: еще раз о любви

, 19:21 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Мартиньш Вилсонс и Александр Чак: еще раз о любви
Фото: Татьяна Тимука

Этот год в Латвии проходит не только под эгидой ковида, нелегалов, но и под звездой латышского писателя, поэта Александра Чака.

В этом году латышскому писателю и поэту исполнилось бы 120 лет!

27 октября 1901 года в православной семье портного Яниса Чадарайниса и его жены Эмилии родился мальчик, которого нарекли Александром. Кто тогда мог предположить, что этот малыш войдет в историю Латвии, как уникальный поэт, воспевающий Ригу, женщину и, конечно, любовь. Кстати, Александр Чак никогда не был женат, но славился в Риге, как большой любитель и знаток женщин, а они отвечали ему взаимностью.

Поэт Александр Чак
Поэт Александр Чак


«Пряча от тебя сердце,

Я втиснул его на полку

Меж фолиантов седых,

Памяток, выпитых рюмок.

Три долгих свечи-

Красную, синюю, черную-

Я разом зажег.

Пышным желтым одеялом укрыл я постель,

Пот, стенанья и страсть

Всасывающим, словно губка.

Туда же

Придвинул скамью,

Чтобы бросить на нее твое невесомое платье

И тяжким пестиком медным прижать.

И тут вошла ты…»

Александр Чак и женщина… Удивительно, как поэт мог так реально любить и восхищаться женщинами! Стихи Александра Чака настолько темпераменты, искренне, правдивы и бесценны. Он брал простые бытовые ситуации и из них получалась ода женщине.

«Я встретил ее

На узенькой улочке,

В темноте,

Где кошки шныряли

И пахло помойкой.

И я повел ее-в парк

На фильм о ковбоях.

Сидя с ней рядом,

Я вдыхал слабый запах

Резеды

И гадал,

Кем бы она могла быть-

Парикмахершей, кассиршей в какой-нибудь бакалее?

В час ночи

У нее в комнатенке

Мы ели виноград

И начали целоваться.

В два

Уже славил Бога

За то, что он создал Еву».

Да, этот год в Латвии проходит под звездой Александра Чака: в Рижском театре русской драмы состоялась премьера – «Чак. Рига. Женщина», состоялся форум современной культуры Balta nakts, посвященный латышскому поэту…

Мартиньш Вилсонс и Александр Чак: еще раз о любви

Но лично у меня, простите, «снесло» голову от стихов Александра Чака в исполнении актера Мартиньша Вилсонса! Это было удивительно и прекрасно, камерно и уютно. Вечер поэзии Александра Чака на веранде Мартиньша Вилсонса, на берегу моря…

Мартиньш Вилсонс и Александр Чак: еще раз о любви

Я расскажу о своих ощущениях. Кратко. Я плакала, когда актер читал стихи… Каждое слово разрывало душу. Перед глазами «проплывали» сцены первой любви, главного признания. И в этом был «виноват», конечно, Мартиньш: энергия, талант, самоотдача и любовь к Александру Чаку.

Мартиньш Вилсонс и Александр Чак: еще раз о любви

Я бы назвала этот вечер… «еще раз о любви». Зрители сидели и затаив дыхание слушали… Как они воспринимали этот вечер? Что у них было на душе?

Мартиньш Вилсонс и Александр Чак: еще раз о любви

Депутат Сейма Рамона Петравича: «Потрясающий вечер! Мартиньш, Александр мне просто всколыхнули душу… Я вспомнила свою молодость, объяснения в любви… Как удивительно точно поэт чувствовал женщину! Как удивительно точно Мартиньш это донес до нас, зрителей. Я впервые видела актера вот так близко… Энергия сумасшедшая… У меня было такое ощущение, что актер лично мне читает стихи и только для меня… Каждый так думал… Это дар, которым обладает Мартиньш. Спасибо за вечер!»

Мартиньш Вилсонс и Александр Чак: еще раз о любви

Да, еще раз о любви… Как же в наше жесткое, смутное время нам не хватает таких вечеров! Возможно, если бы чаще говорили бы о любви, то в мире бы не было столько боли, горя, потерь…

Мартиньш Вилсонс и Александр Чак: еще раз о любви

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