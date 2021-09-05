Мартиньш Вилсонс и Александр Чак: еще раз о любви

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5 сентября 2021, 19:21 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука

Этот год в Латвии проходит не только под эгидой ковида, нелегалов, но и под звездой латышского писателя, поэта Александра Чака.

В этом году латышскому писателю и поэту исполнилось бы 120 лет!



27 октября 1901 года в православной семье портного Яниса Чадарайниса и его жены Эмилии родился мальчик, которого нарекли Александром. Кто тогда мог предположить, что этот малыш войдет в историю Латвии, как уникальный поэт, воспевающий Ригу, женщину и, конечно, любовь. Кстати, Александр Чак никогда не был женат, но славился в Риге, как большой любитель и знаток женщин, а они отвечали ему взаимностью.

Поэт Александр Чак



«Пряча от тебя сердце,



Я втиснул его на полку



Меж фолиантов седых,



Памяток, выпитых рюмок.



Три долгих свечи-



Красную, синюю, черную-



Я разом зажег.



Пышным желтым одеялом укрыл я постель,



Пот, стенанья и страсть



Всасывающим, словно губка.



Туда же



Придвинул скамью,



Чтобы бросить на нее твое невесомое платье



И тяжким пестиком медным прижать.



И тут вошла ты…»



Александр Чак и женщина… Удивительно, как поэт мог так реально любить и восхищаться женщинами! Стихи Александра Чака настолько темпераменты, искренне, правдивы и бесценны. Он брал простые бытовые ситуации и из них получалась ода женщине.



«Я встретил ее



На узенькой улочке,



В темноте,



Где кошки шныряли



И пахло помойкой.



И я повел ее-в парк



На фильм о ковбоях.



Сидя с ней рядом,



Я вдыхал слабый запах



Резеды



И гадал,



Кем бы она могла быть-



Парикмахершей, кассиршей в какой-нибудь бакалее?



В час ночи



У нее в комнатенке



Мы ели виноград



И начали целоваться.



В два



Уже славил Бога



За то, что он создал Еву».



Да, этот год в Латвии проходит под звездой Александра Чака: в Рижском театре русской драмы состоялась премьера – «Чак. Рига. Женщина», состоялся форум современной культуры Balta nakts, посвященный латышскому поэту…





Но лично у меня, простите, «снесло» голову от стихов Александра Чака в исполнении актера Мартиньша Вилсонса! Это было удивительно и прекрасно, камерно и уютно. Вечер поэзии Александра Чака на веранде Мартиньша Вилсонса, на берегу моря…





Я расскажу о своих ощущениях. Кратко. Я плакала, когда актер читал стихи… Каждое слово разрывало душу. Перед глазами «проплывали» сцены первой любви, главного признания. И в этом был «виноват», конечно, Мартиньш: энергия, талант, самоотдача и любовь к Александру Чаку.





Я бы назвала этот вечер… «еще раз о любви». Зрители сидели и затаив дыхание слушали… Как они воспринимали этот вечер? Что у них было на душе?





Депутат Сейма Рамона Петравича: «Потрясающий вечер! Мартиньш, Александр мне просто всколыхнули душу… Я вспомнила свою молодость, объяснения в любви… Как удивительно точно поэт чувствовал женщину! Как удивительно точно Мартиньш это донес до нас, зрителей. Я впервые видела актера вот так близко… Энергия сумасшедшая… У меня было такое ощущение, что актер лично мне читает стихи и только для меня… Каждый так думал… Это дар, которым обладает Мартиньш. Спасибо за вечер!»





Да, еще раз о любви… Как же в наше жесткое, смутное время нам не хватает таких вечеров! Возможно, если бы чаще говорили бы о любви, то в мире бы не было столько боли, горя, потерь…

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