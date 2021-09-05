Мартиньш Вилсонс и Александр Чак: еще раз о любви

Этот год в Латвии проходит не только под эгидой ковида, нелегалов, но и под звездой латышского писателя, поэта Александра Чака.
В этом году латышскому писателю и поэту исполнилось бы 120 лет!
27 октября 1901 года в православной семье портного Яниса Чадарайниса и его жены Эмилии родился мальчик, которого нарекли Александром. Кто тогда мог предположить, что этот малыш войдет в историю Латвии, как уникальный поэт, воспевающий Ригу, женщину и, конечно, любовь. Кстати, Александр Чак никогда не был женат, но славился в Риге, как большой любитель и знаток женщин, а они отвечали ему взаимностью.
«Пряча от тебя сердце,
Я втиснул его на полку
Меж фолиантов седых,
Памяток, выпитых рюмок.
Три долгих свечи-
Красную, синюю, черную-
Я разом зажег.
Пышным желтым одеялом укрыл я постель,
Пот, стенанья и страсть
Всасывающим, словно губка.
Туда же
Придвинул скамью,
Чтобы бросить на нее твое невесомое платье
И тяжким пестиком медным прижать.
И тут вошла ты…»
Александр Чак и женщина… Удивительно, как поэт мог так реально любить и восхищаться женщинами! Стихи Александра Чака настолько темпераменты, искренне, правдивы и бесценны. Он брал простые бытовые ситуации и из них получалась ода женщине.
«Я встретил ее
На узенькой улочке,
В темноте,
Где кошки шныряли
И пахло помойкой.
И я повел ее-в парк
На фильм о ковбоях.
Сидя с ней рядом,
Я вдыхал слабый запах
Резеды
И гадал,
Кем бы она могла быть-
Парикмахершей, кассиршей в какой-нибудь бакалее?
В час ночи
У нее в комнатенке
Мы ели виноград
И начали целоваться.
В два
Уже славил Бога
За то, что он создал Еву».
Да, этот год в Латвии проходит под звездой Александра Чака: в Рижском театре русской драмы состоялась премьера – «Чак. Рига. Женщина», состоялся форум современной культуры Balta nakts, посвященный латышскому поэту…
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Но лично у меня, простите, «снесло» голову от стихов Александра Чака в исполнении актера Мартиньша Вилсонса! Это было удивительно и прекрасно, камерно и уютно. Вечер поэзии Александра Чака на веранде Мартиньша Вилсонса, на берегу моря…
Я расскажу о своих ощущениях. Кратко. Я плакала, когда актер читал стихи… Каждое слово разрывало душу. Перед глазами «проплывали» сцены первой любви, главного признания. И в этом был «виноват», конечно, Мартиньш: энергия, талант, самоотдача и любовь к Александру Чаку.
Я бы назвала этот вечер… «еще раз о любви». Зрители сидели и затаив дыхание слушали… Как они воспринимали этот вечер? Что у них было на душе?
Депутат Сейма Рамона Петравича: «Потрясающий вечер! Мартиньш, Александр мне просто всколыхнули душу… Я вспомнила свою молодость, объяснения в любви… Как удивительно точно поэт чувствовал женщину! Как удивительно точно Мартиньш это донес до нас, зрителей. Я впервые видела актера вот так близко… Энергия сумасшедшая… У меня было такое ощущение, что актер лично мне читает стихи и только для меня… Каждый так думал… Это дар, которым обладает Мартиньш. Спасибо за вечер!»
Да, еще раз о любви… Как же в наше жесткое, смутное время нам не хватает таких вечеров! Возможно, если бы чаще говорили бы о любви, то в мире бы не было столько боли, горя, потерь…
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