Исследование показало, что россияне ездили в командировки этим летом в основном в Москву и Санкт-Петербург

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5 сентября 2021, 19:23

pixabay.com

В топ-3 наиболее востребованных городов для бизнес-поездок у россиян стали текущим летом Москва, Санкт-Петербург и Казань - 28%, 11% и 3,8% доля бронирований соответственно. Соответствующее исследование провели аналитики OneTwoTrip for Business, сообщает RT.

Говоря о перелетах воздушным транспортом в период летних командировок, специалисты подчеркнули, что далее по популярности среди граждан РФ следуют Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Симферополь - 3,5%, 2,9%, 2,8%, 2,7% и 2,4% доля поездок соответственно.

Если говорить о средней стоимости перелета в оба конца, то речь идет о 13200 руб. В позапрошлом году показатель был выше примерно на девять процентов. На то время перелет обходился в 14500 руб.

Что касается бизнес-поездок летом на железнодорожном транспорте, то лидерами являются российская столица и Петербург - 24,5% и 12,2% соответственно. На третьем месте закрепился Екатеринбург - 3,3% бронирований.

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