Синоптик Цыганков рассказал, что на будущей неделе в Москве будет наблюдаться постепенное потепление

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5 сентября 2021, 18:37

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Анатолий Цыганков, замначальника ситуационного центра Росгидромета, поделился информацией о том, какие погодные условия прогнозируются в Подмосковье в ближайшие дни. Он отметил, что погода будет холодной.

Так, сегодня в темное время суток будет плюс 1, 3 градуса, завтра в дневные часы - до 10, 12 тепла. В ночь на 7 сентября, как отметил Цыганков, воздух прогреется до плюс 4, 6 градусов, днем - до 12, 14 тепла.

По словам синоптика, 8 сентября в ночное время прогнозируется плюс 9, 11, а в дневные часы - плюс 15, 17. Погода будет облачной с прояснениями, пройдут небольшие дожди, подчеркнул специалист. Согласно предварительным данным, к 10 сентября “за счет солнышка температура чуть-чуть поднимется”, сообщает RT.

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