Интарс Бусулис: Своим в России я никогда не стану

4 сентября 2021, 22:52Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН
Вот и посыпались «шишки» в сторону музыканта Интарса Бусулиса: в Латвии некоторые, видимо, нацпатриоты стали обвинять артиста в том, что он выступает в России.
На это певец публично ответил:
«Меня совершенно не интересует такое мнение. Я ведь ни шпион, ничего плохого людям не желаю, да и они мне тоже. Нужно понимать, что своим, каким бы клевым и близким ты ни оказался, никогда там не станешь. Я все еще гость. Я не шучу о политике».
Интересно, а гражданин Латвии Бусулис должен исключительно выступать в Латвии? И сидеть в «местечковой» известности… Вона как же у некоторых «патриотов» национализм прет – хлебом не корми!
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